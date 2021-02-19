Третій сезон конкурсу PITCH UA оголосив півфіналістів

Третій сезон конкурсу соціально вагомого контенту про єдину та різноманітну Україну PITCH UA оголосив півфіналістів та міжнародних експертів докторинг-майстерні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Держкіно.

«Цього року надійшла рекордно велика кількість заявок – 330, з яких було обрано 76 півфіналістів. Саме вони стануть учасниками докторинг-майстерні й отримають консультації від міжнародних експертів, що забезпечить максимально професійний та широкий погляд на подані ідеї та дозволить удосконалити роботу над проєктами», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, серед експертів PITCH UA 3 – номінанти на премію "Еммі" американський продюсер Джош Вайнсток та журналістка й режисер Дженніфер Крендалл; номінанти BAFTA британські режисери та продюсери Пол Копланд і Ден Бербрідж; британський журналіст і телевізійний продюсер Пітер Померанцев; американський продюсер Айра Наполіелло; продюсер, бізнес-девелопер та консультант у сфері діджитал-маркетингу Метью Ван де Вельде; шоуранер, сценарист та продюсер Віктор Пьонтковський; контент-стратег, сценарист та продюсер Адам Сігел.

Усі експерти мають досвід у створенні успішного контенту та співпраці з такими медіагігантами, як Banijay Group, ВВС, HBO, Netflix, 20th Century Fox, Warner Brothers, Sony Pictures, National Geographic, Discovery Channel.

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Консультації учасників з експертами відбудуться у закритому форматі, але з усіма 76 проєктами, що пройшли до докторинг-майстерні, можна буде ознайомитися з 23 лютого у відкритому доступі – їхні п'ятихвилинні пітчі у форматі відеопрезентацій будуть розміщені на сайті та Ютуб-каналі PITCH UA.

Перелік проєктів, які після програми докторингу потраплять у фінал конкурсу, буде оголошено 12 квітня. А вже 20 квітня відбудеться відкритий онлайн-пітчинг, де фіналісти представлять свої проєкти журі у складі представників профільних міністерств та організацій України, Проєктів USAID TCA та UCBI.

Імена переможців третього сезону PITCH UA, які отримають фінансову та подальшу експертну підтримку для втілення своїх проєктів, буде оголошено 29 квітня.

Нагадаємо, PITСH UA – конкурс соціально вагомого контенту про єдину та різноманітну Україну, який організовує компанія Media Resourсes Management (MRM) за підтримки Проєкту Transformation Communications Activity (TCA), що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) і сприяння Міністерства культури та інформаційної політики України.