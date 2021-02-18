Фільм про зірок НХЛ родом з України - у шортлисті AIPS Sport Media Awards

Документальна стрічка «ЮКІ» потрапила до шортліста AIPS Sport Media Awards 2020 у категорії Video Documentary і побореться за найвище міжнародне визнання у галузі спортивних медіа.

Про це Укрінформу повідомили в компанії «B&H».

«Безумовно, це приємна новина. Вперше документальна стрічка з України має шанс вибороти перемогу у галузевій премії AIPS Sport Media Awards. Поруч із «ЮКІ» стоять проєкти провідних світових мовників – ORF, Globo TV, ESPN, CNN, Canal +. Номінація надзвичайно конкурентна. Впевнений, що український продукт не лише посперечається за основну нагороду, а й займе гідне місце у серці міжнародного глядача», - розповів режисер і продюсер фільму «ЮКІ» Володимир Мула.

Переможець отримає статуетку та приз у розмірі 8 тисяч доларів. Друге місце оцінюється у 3 тис. дол., третє - у 2 тис. дол. Тріумфатор стане відомий у середині березня.

Документальний фільм «ЮКІ» вийшов у всеукраїнський прокат 3 грудня 2020 року. Стрічка розповідає історії видатних зірок українського походження, які формували найвідомішу хокейну лігу світу – NHL. Герої фільму: Орест Кіндрачук, Джонні Буцик, Кен Данейко, Джеф Чикрун, Ерік Нестеренко, Брюс Драйвер, Вейн Грецкі, Еді Шах, Руслан Федотенко. У фільмі взяли участь також Джері Савчук (син Тараса Савчука), Келі Груді (хокейний аналітик телеканалу CBC), Роман Коваль (історик), Мирон Биць (президент УСЦАК), Орест Теплий (приватний колекціонер).

AIPS Sport Media Awards – найвища міжнародна нагорода у галузі спортивних медіа. Щорічно міжнародно визнаний орган спортивної журналістики AIPS відзначає професіоналів, які виробляють найкращий та найкреативніший спортивний контент на планеті – від фотографії до відео та цифрових подкастів.