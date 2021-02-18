Стартував освітній етап програми «Культура плюс»

Стартував освітній етап програми «Культура плюс»

Укрінформ
17 лютого стартувала Освітня частина програми «Культура плюс».

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Українського культурного фонду.

«Освітня частина є другим обов’язковим етапом програми і триватиме до 15 березня 2021 року. Участь у ній беруть 302 проєкти, які з-поміж 907 поданих на Конкурс ідей програми, за результатами спільного оцінювання УКФ та партнерів відповідних ЛОТів і сформованого рейтингу, отримали можливість пройти навчання. Після її завершення проєкти-учасники зможуть податися на основний конкурс «Культура плюс», - ідеться у повідомленні.

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Як зазначається, для 10 сформованих груп буде проведено по 3 навчальні модулі в онлайн-форматі, які включають тематичні вступні лекції від партнерів ЛОТів, воркшопи з написання грантової заявки та управління фінансами, а також зі стратегії комунікацій.

Спікерами вступних модулів з презентацією особливостей і сучасних тенденцій у своїх напрямах стануть: для заявників ЛОТу «Культура і ветерани» - заступник міністра у справах ветеранів Олександр Терещенко, практикуючий психолог, науковий співробітник ДУ «Інститут нейрохірургії ім. А. Ромоданова НАМН України», голова правління ГО «Інститут медико-соціальних проблем вразливих категорій населення» Катерина Проноза-Стеблюк; для заявників ЛОТу «Культура і освіта» - міністр освіти і науки (2016 - 2019), проректор Київського університету ім. Бориса Грінченка, голова правління ГО «RE:OSVITA» Лілія Гриневич, голова Громадської спілки «Освіторія» Зоя Литвин; для заявників ЛОТу «Вуличні культури» - голова ГО «Центр вуличних культур» Єгор Матюхін.

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Як нагадали в УКФ, у 2021 році програма «Культура плюс» реалізується у партнерстві з Міністерством у справах ветеранів, Громадською спілкою «Освіторія» та Громадською організацією «Центр вуличних культур». Освітня частина програми відбувається за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID.

Координацією та проведенням Освітньої частини займається Громадська організація «Інша Освіта».

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Участь у програмі «Культура плюс» включає кілька етапів: конкурс ідей, освітня програма, проєктна частина (подання грантових заявок на конкурс УКФ).

Програма «Культура плюс» націлена на посилення інтеграції культури в щоденні громадські, освітні та соціальні практики, на розширення розуміння ролі культури в житті суспільства, на розвиток міжгалузевої співпраці та демонстрації значення культури для збереження цілісності нації та зростання її креативного потенціалу.

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