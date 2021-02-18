Стартував освітній етап програми «Культура плюс»

17 лютого стартувала Освітня частина програми «Культура плюс».

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Українського культурного фонду.

«Освітня частина є другим обов’язковим етапом програми і триватиме до 15 березня 2021 року. Участь у ній беруть 302 проєкти, які з-поміж 907 поданих на Конкурс ідей програми, за результатами спільного оцінювання УКФ та партнерів відповідних ЛОТів і сформованого рейтингу, отримали можливість пройти навчання. Після її завершення проєкти-учасники зможуть податися на основний конкурс «Культура плюс», - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, для 10 сформованих груп буде проведено по 3 навчальні модулі в онлайн-форматі, які включають тематичні вступні лекції від партнерів ЛОТів, воркшопи з написання грантової заявки та управління фінансами, а також зі стратегії комунікацій.

Спікерами вступних модулів з презентацією особливостей і сучасних тенденцій у своїх напрямах стануть: для заявників ЛОТу «Культура і ветерани» - заступник міністра у справах ветеранів Олександр Терещенко, практикуючий психолог, науковий співробітник ДУ «Інститут нейрохірургії ім. А. Ромоданова НАМН України», голова правління ГО «Інститут медико-соціальних проблем вразливих категорій населення» Катерина Проноза-Стеблюк; для заявників ЛОТу «Культура і освіта» - міністр освіти і науки (2016 - 2019), проректор Київського університету ім. Бориса Грінченка, голова правління ГО «RE:OSVITA» Лілія Гриневич, голова Громадської спілки «Освіторія» Зоя Литвин; для заявників ЛОТу «Вуличні культури» - голова ГО «Центр вуличних культур» Єгор Матюхін.

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Як нагадали в УКФ, у 2021 році програма «Культура плюс» реалізується у партнерстві з Міністерством у справах ветеранів, Громадською спілкою «Освіторія» та Громадською організацією «Центр вуличних культур». Освітня частина програми відбувається за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID.

Координацією та проведенням Освітньої частини займається Громадська організація «Інша Освіта».

Участь у програмі «Культура плюс» включає кілька етапів: конкурс ідей, освітня програма, проєктна частина (подання грантових заявок на конкурс УКФ).

Програма «Культура плюс» націлена на посилення інтеграції культури в щоденні громадські, освітні та соціальні практики, на розширення розуміння ролі культури в житті суспільства, на розвиток міжгалузевої співпраці та демонстрації значення культури для збереження цілісності нації та зростання її креативного потенціалу.