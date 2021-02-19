19 лютого: народний календар і астровісник

Ким опікується святий Вукол, як швидко згасне ранкова зоря і на що звертати увагу найближчим часом.

Сьогодні святого Вукола – одного з перших учнів Іоанна Богослова, а ще – Варсонофія Великого та Іоанна Пророка. Варсонофій був видатним подвижником, ченцем, одним із перших учнів Іоанна Пророка. Народився він у Єгипті, був дуже освіченою людиною, знав декілька мов. П’ятдесят років провів в усамітненні в пустелі. Збереглися духовні настанови Варсонофія Великого, а також його листування з Іоанном Пророком, записані авою Дорофеєм. Широко вживаною в православній церкві є молитва Варсонофія Великого про прощення забутих гріхів.

В народі цей день називали Вуколом-Телятником, бо в цей період розпочиналося активне отелення корів і на світ з’явялися телятка. Тож опікувалися наші пращури коровами: давали їм смачну коров’ячу їжу, обкурювали хліви духм’яним чебрецем, аби ніяка нечисть, особливо ж якась місцева відьма, не проникала до годувальниці. Примічали погоду: якщо ранкова зірниця швидко гасла – ще бути морозам.

Іменинники сьогодні Іван, Христина, Максим, Марія.

8-9 місячні дні. Всі ті теми, які відбуваються поблизу 17 лютого – плюс-мінус десять днів, матимуть подальший розвиток у червні, а потім і в грудні. У грудні остаточно стане зрозуміло, чи вдасться втілити в життя задумане, чи успішним видався проєкт, чи провальним. Тож зараз дуже відповідальний період, який задає темп і ритм подальших доленосних змін, а також визначає майбутній рівень гармонії та балансу. Тобто, зараз відбувається такий собі акт перший, дія перша. Що важливо? Звертати увагу на дрібниці, на те, що на перший погляд здається незначущим – з того може вирости щось дуже перспективне. Або ж навпаки. Це стосується і ситуацій, і людей, і подій. Парад планет майже завершився…

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1929 році: -27,4; найтеплішим у 1995 – +10,1.