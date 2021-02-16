Для переможців вікторини Укрінформу «Кава та книга від Бадрака» провели авторську екскурсію
Переможці третьої фідбек-вікторини Укрінформу «Кава та книга від Валентина Бадрака» пройшли тест на уважність та кмітливість, відповівши на три запитання:
- Які художники розписували Володимирський собор?
- У розписах якої київської церкви брав участь Михайло Врубель?
- Як пов'язаний з Києвом таємний радник, мистецтвознавець Адріан Прахов?
Знайти правильні відповіді можна було, прочитавши наше нещодавнє інтерв'ю із Валентином Бадраком з нагоди виходу його нового роману «Собор. Київське перехрестя Вільгельма Котарбінського».
Марія Ковальчук, Вікторія Медвідь та Тетяна Єршова разом із Валентином Бадраком перенеслися у період з 1885 по 1896 роки.
«Цей короткий проміжок часу, насправді, можна вважати моментом повернення Києву статусу "Божого граду", а сакральне значення самого міста почало стрімко зростати», – зазначає письменник.
Під час екскурсії переможниці на власні очі побачили настінні розписи Володимирського собору та дізналися історію їхнього створення.
«Навіть сама погода сприяла сьогодні цікавій та пізнавальній зустрічі з паном Валентином. Зустрівшись біля Володимирського собору, що виблискував на зимовому сонці зірками на куполах, ми перенеслися у минуле – до Києва кінця ХІХ століття, до життєвих доль його непересічних мешканців та, власне, історії створення храму. Згадали видатних художників, які брали участь у розписах, поговорили про значення мистецтвознавця Прахова та його родини у тогочасному мистецькому житті Міста.
Після яскравої вулиці, опинившись всередині собору, в його затемнених інтер'єрах, із захватом роздивлялися роботи Васнецова, Котарбінського, Нестерова, Свєдомських, Пимоненка, Врубеля, Костенка. В них були вкладені думки і помисли, мрії та переживання. Саме завдяки цим творцям, здебільшого і на подив немісцевим, але які змогли відчути/вловити дух Міста, ми маємо місце, в якому створене десятки років тому, в абсолютно іншому Києві та інших обставинах, впливає на нас сьогоднішних. Як свого часу на Булгакова або Вертинського», – розповіла Укрінформу Марія Ковальчук.
За словами Тетяни Єршової, зустріч надихнула відвідати й інші церковні пам'ятки Києва, зокрема, Кирилівську церкву.
Наприкінці зустрічі Валентин Бадрак подарував примірники свого роману з автографом, а переможниці зі свого боку висловили щиру вдячність письменнику за цікаву екскурсію.
«Читати книжку – завжди цікаво, проте коли знайомишся з автором – відкривається нова грань, що може бути непомітною на перший погляд... Дякую Укрінформу за конкурс та можливість зустрітися з паном Валентином, який розкрив геній Вільгельма Котарбінського», – поділилася враженнями Вікторія Медвідь.
Фото Марії Ковальчук