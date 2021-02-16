Для переможців вікторини Укрінформу «Кава та книга від Бадрака» провели авторську екскурсію

Письменник Валентин Бадрак провів авторську екскурсію у Володимирському соборі

Переможці третьої фідбек-вікторини Укрінформу «Кава та книга від Валентина Бадрака» пройшли тест на уважність та кмітливість, відповівши на три запитання:

Які художники розписували Володимирський собор?

У розписах якої київської церкви брав участь Михайло Врубель?

Як пов'язаний з Києвом таємний радник, мистецтвознавець Адріан Прахов?

Знайти правильні відповіді можна було, прочитавши наше нещодавнє інтерв'ю із Валентином Бадраком з нагоди виходу його нового роману «Собор. Київське перехрестя Вільгельма Котарбінського».

Ні морози, ні сніг не зупинили письменника і трьох переможниць від зустрічі, на якій Валентин Бадрак розкрив раніше приховані для широкої аудиторії події із творчого життя Києва.

Марія Ковальчук, Вікторія Медвідь та Тетяна Єршова разом із Валентином Бадраком перенеслися у період з 1885 по 1896 роки.

«Цей короткий проміжок часу, насправді, можна вважати моментом повернення Києву статусу "Божого граду", а сакральне значення самого міста почало стрімко зростати», – зазначає письменник.

Під час екскурсії переможниці на власні очі побачили настінні розписи Володимирського собору та дізналися історію їхнього створення.

«Навіть сама погода сприяла сьогодні цікавій та пізнавальній зустрічі з паном Валентином. Зустрівшись біля Володимирського собору, що виблискував на зимовому сонці зірками на куполах, ми перенеслися у минуле – до Києва кінця ХІХ століття, до життєвих доль його непересічних мешканців та, власне, історії створення храму. Згадали видатних художників, які брали участь у розписах, поговорили про значення мистецтвознавця Прахова та його родини у тогочасному мистецькому житті Міста.

Після яскравої вулиці, опинившись всередині собору, в його затемнених інтер'єрах, із захватом роздивлялися роботи Васнецова, Котарбінського, Нестерова, Свєдомських, Пимоненка, Врубеля, Костенка. В них були вкладені думки і помисли, мрії та переживання. Саме завдяки цим творцям, здебільшого і на подив немісцевим, але які змогли відчути/вловити дух Міста, ми маємо місце, в якому створене десятки років тому, в абсолютно іншому Києві та інших обставинах, впливає на нас сьогоднішних. Як свого часу на Булгакова або Вертинського», – розповіла Укрінформу Марія Ковальчук.

За словами Тетяни Єршової, зустріч надихнула відвідати й інші церковні пам'ятки Києва, зокрема, Кирилівську церкву.

Наприкінці зустрічі Валентин Бадрак подарував примірники свого роману з автографом, а переможниці зі свого боку висловили щиру вдячність письменнику за цікаву екскурсію.

«Читати книжку – завжди цікаво, проте коли знайомишся з автором – відкривається нова грань, що може бути непомітною на перший погляд... Дякую Укрінформу за конкурс та можливість зустрітися з паном Валентином, який розкрив геній Вільгельма Котарбінського», – поділилася враженнями Вікторія Медвідь.

Фото Марії Ковальчук