17 лютого: народний календар і астровісник

Сьогодні Миколи-сповідника; чи вродить гречка і бульба, а також що можна робити в дні Тільця.

Нині Миколи-сповідника, ігумена Студійського, або просто Миколи Студита. Жив він у 9 столітті за часів візантійського імператора Лева Вірменина, котрий розпочав нову хвилю гонінь на християн. Зазнав переслідувань. Його неодноразово арештовували, піддавали тортурам, кидали за грати, але попри все, він знову і знову проповідував учення Христа. За своє подвижницьке життя Микола Студит, так само як і Феодор Студит, одержав дар зцілень, які продовжувалися навіть і після його смерті.

На Миколу Студита було ще зазвичай холодно і морозно, тому його й називали «Студитом». А ще Миколу Студита називали «вовчим сватом» і вірили, що він достеменно знає, де влаштовує лігво вовчиця, барліг – ведмідь, як танцюють лисиці, де проходять потаємні тропи диких кабанів і лосів, та й взагалі, про що розмовляють між собою звірі й птахи. Примічали погоду: «Якщо цього дня на деревах іній – вродить добре гречка й бульба».

Іменинники сьогодні Георгій, Кирило, Микола.

6-7 місячні дні, Місяць у Тільці. Якість енергії прохолодна, приземлена і реалістична. Колір медитації – насичений синій. Думки й реакції уповільнюються, тому потрібно пам’ятати про це в дорозі. Місяць у знакові Тільця впливає на челюсті і шию. А також на вуха, горло, зуби, потилицю, щитовидну залозу. В ці дні дуже корисно займатися будь-якою профілактикою зубів; однак уникайте хірургічного втручання. В дні Тільця потрібно тепліше вдягатися, особливо взимку – горло і вуха повинні бути закриті. Дуже корисним у дні Тільця буде масаж потилиці, шиї, плечового поясу.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1892 році: –21,8, а найтеплішим у 1974 - +11,1.