Результати аукціону з продажу частини майна «Національної кінематеки» визнали недійсними - МКІП

Господарський суд міста Києва 15 лютого 2021 року визнав недійсними результати аукціону з продажу частини майна ДП «Національна кінематека України».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

«Це рішення суду - важливий крок до відновлення платоспроможності підприємства і повернення його під управління держави», - наголосили у МКІП.

Водночас додали, що судом скасовані рішення про державну реєстрацію прав власності на частину майна ДП «Національна кінематека України» за результатами проведеного аукціону. «Аукціон з продажу комплексу нежитлових будівель загальною площею 5 286,1 кв. м за адресою м. Київ, вул. Кіото, 27, провела раніше в рамках санації держпідприємства Товарна біржа «Перша універсальна біржа «Україна», - зазначили у пресслужбі.

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Там нагадали, що у 2020 році Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики та Міністерство культури та інформаційної політики зверталися до правоохоронних органів з проханням розібратися з питанням переходу територій двох державних кіностудій – «Укркінохроніка» та «Національна кінематика» - у приватні руки.

Тож Міністерство культури та інформаційної політики сподівається на якнайшвидше завершення процедури санації ДП «Національна кінематека України» в межах чинного законодавства та повернення МКІП прав управління цим державним підприємством.