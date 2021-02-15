Гурт «Океан Ельзи» презентував нову пісню #БезТебеМенеНема та вперше, замість відеокліпу, – анімаційну історію до неї.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті FILM.UA Group.

«Мабуть, це найтанцювальніший трек, який ми записували у своєму житті. Ми зробили несподіваний відеоряд, і це перше відео Океану Ельзи, для якого намалювали мультфільм. Режисерка, сценаристка та художниця Оксана Курмаз створили неймовірні образи! Головними героями стала парочка котиків з їх непростими, милими і дуже справжніми стосунками», - розповів лідер гурту Святослав Вакарчук.

Своєю чергою автор анімації Оксана Курмаз зауважила: «Я вдячна своїй команді, яка допомогла реалізувати мою ідею в життя та реалізувати давню мрію – намалювати кліп для настільки крутого українського гурту та ще раз привернути увагу до анімації».

Як зазначається, над анімацією працювали в ANIMAGRAD. Продюсер - Єгор Олесов. Лінійний продюсер - Яна Медведєва. Арт-директор ANIMAGRAD - Крістіан Коскінін. Анімація - Оксана Курмаз, Ганна Кривонос, Анна Дудко, Єлизавета Сенькова, Надія Лімова. Композітінг, моушн-дизайн - Денис Черниш. Супервайзер монтажу - Андрій Данільчик.

Фото з сайту film.ua