16 лютого: народний календар і астровісник

Сьогодні Симеона й Ганни; що віщує великий лапатий сніг, а також що виливається з глека Водолія.

Нині Симеона Богоприїмця і Анни пророчиці. Саме вони зустрічали в Єрусалимському храмі маленького Ісуса, тому їм присвячений наступний після Стрітення день. Симеон був благочестивим праведником, ученим і мешкав в Єрусалимі. Існує легенда, що якось він перекладав книгу пророка Ісаї й дещо засумнівався в словах, що «діва… народить сина». «Як це може діва народити? Правильніше – жінка…», - міркував про себе Симеон, але йому явився ангел й сказав, що Симеон не помре доти, допоки своїми очима не побачить Спасителя, народженого Дівою Марією. Так воно й сталося, але чекати Симеонові довелося понад 300 років. Того ж дня поряд у храмі була й Анна – благочестива вдова, котра багато років служила при храмі. Вона теж удостоїлася бачити немовля Ісуса й славити Його.

Цей день в народі називали Хранителем немовлят. До Симеона й Анни молилися про здоров’я всіх новонароджених. Існувала ще одна назва цього дня: Починки. Від сьогодні селяни починали ретельно готуватися до весняних посівних робіт. Лагодили сільськогосподарський інвентар: плуги, вози. Спостерігали за погодою: якщо падав великий лапатий сніг – на мокре й дощове літо.

Іменинники сьогодні Семен, Ганна, Микола.

5-6 місячні дні, Місяць в Овні. Триває парад планет у Водолії. Водолія, який зображується з глеком, іноді сприймають за водний знак, але він належить до стихії повітря. У Стародавній Греції його вважали виночерпієм, із глека якого виливаються два струменя: живої та мертвої води. Американські індіанці вважали, що то дві змії, які символізують інтуїцію та мудрість. Від верхньої хвильки нижній передавалася не вода і не вино, а знання. Тобто, головна ознака Водолія – це мудрість і знання, які він виливає без обмежень на кожного. Це світла, конструктивна і дуже потужна енергія. День непоганий для нових ідей, але втілювати їх буде важко.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1911 році: - 23,2, а найтеплішим у 1957 – + 11,8.