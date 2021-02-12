Вистава у цеху та підвалі: Франківський драмтеатр готує прем'єру на День Валентина

Івано-Франківський драмтеатр готується 14 лютого зіграти «ROMEO & JULIET» у перекладі Юрія Андруховича на двох сценічних майданчиках: перша дія - у механічному цеху «Промприлад. Реновація», друга - у драмтеатрі.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомили в пресслужбі Івано-Франківського національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка.

«Прем’єра «ROMEO & JULIET» відбудеться 14 лютого за драмою В. Шекспіра в перекладі Юрія Андруховича на двох майданчиках: перша дія - в механічному цеху «Промприлад.Реновація», дуга дія – сцена-підвал Франківського драмтеатру», - повідомляє пресслужба драмтеатру.

Тут зазначають, що «ROMEO & JULIET» створена в постдраматичному жанрі, а мінусові температури в заводському цеху та переміщення глядачів до драмтеатру вимагають від трупи бути у найкращій фізичній та творчій формі. Усі ці фактори в театрі вважають справжнім викликом, а глядачів закликають одягатись якомога тепліше.

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«Ми всі потребуємо і шукаємо справжніх гострих емоцій, а історія кохання від найуспішнішого драматурга усіх часів і народів, якій вже 426 років, – це якраз про це. Тому в найхолоднішу добу року ми гарантуємо вам екстрим і гарячі емоції», - зазначає режисер-постановник, народний артист України Ростислав Держипільський.

У пресслужбі зауважили, що у процесі створення костюмів для прем’єри художниця Юлія Заулична враховувала всі побажання акторів та режисера, яким доведеться працювати в екстремальних умовах. У хід пішли також подарунки від шанувальників, які жваво відгукнулись на прохання театру, і принесли більш як десять старих хутряних шуб.

«Подаровані шуби від шанувальників театру – це справжня знахідка, їх ми укріпили, зміцнили і дали нове життя, нову форму», - зазначає Юлія Заулична.

Музику для «ROMEO & JULIET» створили лауреати Національної премії України ім. Тараса Шевченка Роман Григорів, Ілля Разумейко, над пластикою працювала заслужена діячка мистецтв України Ольга Сємьошкіна, постановка боїв – Юрій Рудь, чемпіон України з джиу джитсу.

Як повідомлялось, Івано-Франківський драмтеатр підписав меморандум про співпрацю з інноваційним центром «Промприлад. Реновація» для створення нових культурних проєктів і середовищ.

Фото: galka.if.ua