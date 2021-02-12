Творці «Слоунів» завершили роботу над мультфільмом

Команда мультиплікаційного фільму «Слоуни», створеного за однойменною книгою Ігоря Шурова, завершила роботу над проєктом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Держкіно.

«Фільм знайомить глядачів із життям, святами та буднями, звичками і традиціями вигаданих чудернацьких істот – слоунів, які щасливо мешкають на березі Кришталевого моря, у місті, яке вони самі й назвали – Горішній Македонськ. Ігор Шуров є автором не лише історій про слоунів, але й малюнків до них», - ідеться в повідомленні.

Режисер фільму – Олег Федченко, продюсер – Юлія Радостіна. Стрічку озвучували актори Сергій Северін, Іван Розін та Євген Малуха.

Фільм створено ТОВ «Кінокомпанія 2016» за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Дату релізу творці обіцяють оголосити незабаром.

Як розповідають автори, що тільки не трапляється у світі слоунів! Лампочки стирчать прямо з неба, какао росте на деревах вже у горнятках, хамелеони літають зі швидкістю космічних кораблів… І все це під наглядом великого та мудрого Носа, який суне його в усі закапелки. І має право, бо все це вигадав він. Слоуни – це не слони. Їхня назва походить від слова slow (повільний), адже слоуни нікуди не поспішають, а у хвилини споглядання і зовсім застигають скульптурами.

Слоуни носять білі панчохи, надягають капелюхи, навіть у ліжку, обожнюють какао, знаються на мистецтві та люблять зненацька приголомшувати непростим питаннячком. З ними добре фантазувати, мріяти та сміятись. Вони чимось схожі на нас, адже всі ми трішечки слоуни.