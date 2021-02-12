Творці «Слоунів» завершили роботу над мультфільмом
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Держкіно.
«Фільм знайомить глядачів із життям, святами та буднями, звичками і традиціями вигаданих чудернацьких істот – слоунів, які щасливо мешкають на березі Кришталевого моря, у місті, яке вони самі й назвали – Горішній Македонськ. Ігор Шуров є автором не лише історій про слоунів, але й малюнків до них», - ідеться в повідомленні.
Режисер фільму – Олег Федченко, продюсер – Юлія Радостіна. Стрічку озвучували актори Сергій Северін, Іван Розін та Євген Малуха.
Фільм створено ТОВ «Кінокомпанія 2016» за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Дату релізу творці обіцяють оголосити незабаром.
Як розповідають автори, що тільки не трапляється у світі слоунів! Лампочки стирчать прямо з неба, какао росте на деревах вже у горнятках, хамелеони літають зі швидкістю космічних кораблів… І все це під наглядом великого та мудрого Носа, який суне його в усі закапелки. І має право, бо все це вигадав він. Слоуни – це не слони. Їхня назва походить від слова slow (повільний), адже слоуни нікуди не поспішають, а у хвилини споглядання і зовсім застигають скульптурами.
Слоуни носять білі панчохи, надягають капелюхи, навіть у ліжку, обожнюють какао, знаються на мистецтві та люблять зненацька приголомшувати непростим питаннячком. З ними добре фантазувати, мріяти та сміятись. Вони чимось схожі на нас, адже всі ми трішечки слоуни.