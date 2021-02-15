15 лютого: народний календар і астровісник

Нині Стрітення; чому жінки цього дня не розчісувалися, на кому випробує свою зброю святий Юрій, а також про серцебиття весни.

Сьогодні святе Стрітення – останнє велике свято зими. В народі його називали ще Громницями, Зимобором, Зимовою (Вовчою) Богородицею; з ним пов’язували надії на весну. Вважалося, що в цей день зустрічається зима з літом, тому казали: «На Стрітення жупан з кожухом зустрілися». На Стрітення в церквах святили воду й свічки. Побутувало повір’я, що «громниці» (посвячені свічки) вельми помічні від грому. Їх запалювали, щоб «грім хату не підпалив», а також давали в руки тим, хто помирав. Освяченою в цей день водою лікували хворі місця й пристріт. Навіть чумаків, які вирушали в далеку дорогу, скроплювали стрітенською водою, приказуючи: «Боже тобі поможи!» Якщо під вечір на Стрітення потепліло, то вважалося, що літо перемогло, а тому «зима йде туди, де було літо, а літо йде туди, де була зима». Гуцули вірили що на Громниці святий Юрій випробує на чортах свою зброю і чистить її.

Цікава прикмета, яка існувала майже в усіх слов’янських народів: на Стрітення не можна було дивитися на сонце. А ще не різали, не шили, не ткали, не кроїли, аби не родилися «мічені» діти. Вагітні не розчісували волосся, аби в майбутніх діток не були подряпані личка. На Поліссі дівчата з цього дня починали «закликати весну», але робили це тихо і ще по домівках.

4-5 місячні дні. Місяць в Овні. Суперечливий день, суперечлива енергетика. Дуже неспокійна. Емоційні «американські гірки». В ідеалі сьогодні найкраще знаходитися вдома чи поблизу його орбіти. Родинні стосунки, спілкування з дітьми, так само як і квітникарство, були б найліпшою психоемоційною терапією. Можете дозволити собі сьогодні трішечки похандрити і повередувати, але знайте міру – не потоніть в іпохондрії. Якщо хоча б недовго помовчати, можна почути серцебиття весни. Зелений квітень. За пеленою снігу. За морозом. Він вже шле нам свої імпульси. І він обов’язково прийде.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1911 році: -27,3, а найтеплішим у 2016 – +11,6.