14 лютого: народний календар і астровісник

Сьогодні Перпетуї та Феліцитати; що віщує нинішня зоряна ніч і працюємо зі всіма енергіями біополя.

Сьогодні мучениці Перпетуї та мучениці Феліцитати – одних із перших християнських святих, що загингули мученицькою смертю на зорі християнства. Обидві були молодими жінками. Перпетуя була знаною аристократкою з Карфагена і мала немовля. Феліцитата ж була її служницею, знаходилася при надії. До речі, латиною імена цих двох християнських мучениць становлять вираз perpetuum felicitate, який перекладається як «постійне щастя».

А ще нині в нас святого мученика Трифона. Йому моляться, якщо хочуть отримувати більшу зарплатню. Для цього беруть акафіст святому мученику й читають упрдовж 24-ох днів. З поклонами.

Прикмета дня така: «Якщо на Трифона зоряно – весні довга дорога. Коли ж у цей день вітряно, то літо буде мокрим».

З іменинами вітайте Трифона, Петра, Миколу.

3-4 місячні дні. Неділя – день Сонця. Скінчилися дні Гекати, поволі виходимо з сутінків. Пасивність цього дня протипоказана: тільки активність, бадьорість, позитивність. Сни не мають жодного значення. Один із найкращих днів для занять бойовими видами мистецтв. Допускаються також помірні застілля і помірне вживання алкоголю. Рекомендується робота зі всіма енергіями біополя. Стрижка волосся призведе до негативного впливу на здоров’я, а також до фінансових витрат. У цей час добре розпочинати оздоровчі цикли – вони принесуть максимальну користь. Активними є голосові зв’язки. Співайте, навіть якщо вам «ведмідь на вухо наступив». Чим голосніше, тим краще. Сусіди плакатимуть від щастя.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1911 році: - 27,5, а найтеплішим у 1975 – + 8,5.