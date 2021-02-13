13 лютого: народний календар і астровісник

Сьогодні зимового Микити; до чого додає охоти лютий, а також про важливість потрапляння в потік місячних ритмів.

Нині святителя Микити, затворника Печерського. Жив Микита в ХІІ столітті. Був ченцем Печерського монастиря в Києві. Однак невдовзі вирішив піти у затвор – тобто, молитися і поститися усамітнено. Старі монахи відмовляли Микиту від такої сумнівної справи, але він не послухався їх. Спочатку все було чудово, втім, зовсім скоро молодий монах впав у спокусу: до нього у вигляді Ангела явився біс і сказав: «Микито, чи не забагато ти молишся? Давай-но зробимо так: ти будеш лише читати й повчати інших, а я молитимуся за тебе». Микита погодився. Відтоді біс оселився в келії Микити й робив вигляд, що молиться за ченця, а сам лише черево собі чухав та з радощів хвоста крутив. А Микита чудесним чином вивчив на пам’ять увесь Старий Заповіт, який міг цитувати цілими книгами. Натомість не міг і слова прочитати з Євангелія і забув «Отче наш». Чим би це закінчилося – відомо, але святі старці прийшли й молитвами вигнали біса, врятувавши таким чином Микиту від загибелі. Відтоді Микита жив у пості й молитві, в усьому слухаючи старших наставників, а невдовзі став досить досвідченим ченцем. Його навіть поставили єпископом у Новгороді. Там він і помер, там і по сьогодні знаходяться його мощі.

Цього дня казали: «Лютий додає до весни охоти, але ти взувай ще добрі чоботи».

Іменинники сьогодні Микита, Віктор, Євдоксія.

2-3 місячні дні. Місяць продовжує перебувати в Рибах. День має бути вдалим і позитивним, хоча й можуть вигулькнути якісь несподіванки, форс-мажорні обставини. Характеризується початком дії, задаванням потрібного ритму на майбутнє. Один із найвдаліших днів аби розпочати те, що раніше запланували. Якщо потрапити в потік місячних ритмів – заплановане якнайкраще втілюватиметься в життя, залишиться тільки час від часу його корегувати. Сьогодні не варто абсолютизувати свою правоту. Оточення сприйматиме це однозначно як знак вашої зверхності. А ще не забудьте комусь із близьких зробити приємність, адже щастя складається з маленьких зворушливих і, головне, послідовних речей.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1911 році: – 29,1, а найтеплішим у 1995 - +10,2.