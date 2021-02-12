12 лютого: народний календар і астровісник

Сьогодні китайський новий рік, а ще Трьох Святих; не бігайте за двома зайцями, а також про відкриті небеса.

Жвавенький пацючок помахав нам лапкою, махнув хвостиком, і щез, аби зустрітися через дванадцять років. На зміну йому вже остаточно прийшов поважний Бик. У китайців, та й не тільки у них, сьогодні новий рік, з чим привітаємо і їх, а заодно й себе… А православна Церква вшановує нині пам’ять вселенських учителів і святителів церкви Василія Великого, Григорія Богослова та Іоанна Златоуста.

В народі його називали просто – Трьох Святих. Цього дня не можна було прясти, щоб протягом року не було наривів. А ще вважалося, що віднині в лісах між звіриною починається «весільний» сезон: звірі паруються, самці б’ються між собою, починається звіриний рід. За поведінкою звірів передбачали й погоду: якщо зайці набігали зі степу до саду, то це віщувало морози, коли ж миші вибігали на лісовий настил – до відлиги.

Іменинники сьогодні всі Василі, Григорії та Івани.

1-2 місячні дні, Місяць у загадкових Рибах. Охо-хо… Дуже непростий період! Утім, переживали і не таке, переживемо і це. У когось забракне слів, у когось – сліз, а ще в когось – снів. Лише снігів і морозу буде доста на всіх. І вони лежатимуть неозорими антарктидами – холодними, сліпучо-сяючими, біло-болісними, безголосими просторами-проваллями незворотності зими… Тож не забудьте сьогодні про тепло. Елементарне тепло, без якого хтось може змерзнути. Тілом, чи душею – байдуже, як. Сьогодні, завтра й післязавтра – відкриті небеса. Формулюйте бажане й шліть в офіс до Бога…

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1929 році: – 27,4, а найтеплішим у 1995 - +10,1.