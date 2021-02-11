Конфісковані культурні цінності передадуть у 24 заклади – МКІП

У Міністерстві культури та інформаційної політики розглянули питання щодо розподілу конфіскованих митниками та правоохоронцями культурних цінностей.

Як повідомляє пресслужба МКІП, про це йшлося на засіданні експертно-фондової ради з питань безоплатної передачі вилучених або конфіскованих культурних цінностей, що відбулося 10 лютого, передає Укрінформ.

«Під час засідання було розглянуто матеріали про вилучені або конфісковані митними чи правоохоронними органами та обернені відповідно до закону в дохід держави культурні цінності загальною кількістю 451 предмет вартістю понад 980 тисяч гривень», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, було розглянуто 32 заявки від музеїв, заповідників, бібліотек, архівів щодо цих предметів. Експерти надали рекомендації про розподіл цих культурних цінностей до державної частини Музейного фонду, Національного архівного фонду та Державного бібліотечного фонду України для постійного їх зберігання у 24-х закладах культури.

У пресслужбі уточнили, що дані культурні цінності були вилучені або конфісковані Київською, Волинською, Галицькою, Дніпровською, Закарпатською, Одеською, Північною, Подільською, Рівненською, Слобожанською, Чернівецькою, Чернігівською, Чорноморською митницями та правоохоронними органами Житомирщини, Одещини, Рівненщини, Сумщини та Полтавщини як предмети контрабанди або внаслідок порушень митних правил, в інших випадках, передбачених законом.