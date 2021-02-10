Зимовий фестиваль ленд-арту «Міфогенез» проведуть онлайн

Міжнародний зимовий фестиваль лендарту «Міфогенез», який традиційно проводиться на Вінниччині, цьогоріч пройде в онлайн-форматі.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила співкоординаторка фестивалю Наталія Лісова, передає Укрінформ.

«Міжнародний зимовий фестиваль мистецтва довкілля «Міфогенез» проводиться з 2006 року на території стародавнього Скіфського городища (Немирівський район, Вінницька область). В 2021 році через ситуацію пандемії COVID-19, проєкт буде проходити у мережі Інтернет», - повідомила Лісова.

Вона зазначила, що попри зміну формату, головна концепція проєкту залишається незмінною: створення, продукування новітнього міфу. Створені учасниками об'єкти мистецтва довкілля (лендарту) мають візуалізувати відчуття сучасності через художній образ. Особливістю лендарту, як напрямку сучасного мистецтва є інтимність творчого процесу. Тобто, художники взаємодіють з середовищем не публічно, а до глядача проєкти доходять у вигляді виставок з фото- та відеодокументації.

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Цьогоріч організатори – ГО «Лабораторія актуальної творчості» - пропонують учасникам реалізувати власні твори на місцевості за місцем свого перебування і надсилати фото- та відеодокументовані роботи на адресу «Міфогенезу». Роботи прийматимуть до 28 лютого. Згодом із надісланих матеріалів буде сформовано електронну версію каталогу «МІФОГЕНЕЗ-2021» в форматі PDF та розміщено в мережі Інтернет у вільному доступі.

Фото: Natalia Lisova, Facebook