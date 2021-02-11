11 лютого: народний календар і астровісник

Нині святого Лаврентія; дивимося на дим з комина, слухаємо зимовий ліс і про «водолійний» новий місяць.

Нині в нас святителя Лаврентія, затворника Печерського, єпископа Туровського. З 1182 року був поставлений на Турівську кафедру, ставши, таким чином, наступником відомого православного богослова, церковного проповідника і святителя Кирила Турівського. Святий Лаврентій був наділений даром виганяти бісів, які страшно його боялися. У Патерику сказано: «По благодати Божіей не только самъ былъ свободенъ отъ уязвленія бесовскаго, но пріялъ отъ вседаровитаго Господа исцелять чудотворно различныя язвы и недуги въ людяхъ и изгонять бесовъ». Навіть під час холодів святитель ходив босий. Святому Лаврентію молилися також люди, котрі мали проблеми з очима.

Щодо погоди, то казали наступне: «На Лаврентія то січнем потягне, то березнем повіє; і теплом приласкає, і морозом віддубасить». Це дуже влучно характеризувало погоду мінливого лютого. Її підмічали по димові з печі – якщо він йде прямісінько у небо – на мороз; коромислом – на відлигу. Дослухалися до звуків: шумить зимовий ліс – чекай відлиги.

Іменинники сьогодні Лаврентій, Роман.

29, 30, 1 місячні дні. Молодик у Водолії. Які головні теми цього нового місячного циклу? Передусім це рух вперед. Саме це головна фішка Водолія. Він не любить озиратися назад, рефлексувати. Це дуже прогресивний, новаторський і розумний знак. Слоган цього молодика: «Геть від минулого!» Енергія дуже потужна, особливо, зважаючи на те, що триває парад планет у тому ж таки Водолії, де зібралися Сонце і Місяць, Юпітер і Сатурн, Венера і ретроградний Меркурій. Щоправда, у Тільці їм протистоять дуже імпульсивний Марс разом із любителем несподіваних змін Ураном. Вони, так само як і ретроградний Меркурій, дещо пригальмовуватимуть енергію Водолія. Тож нинішній молодик – це про нове. Майбутнє не десь, воно вже на порозі. Сміливо сійте зерна власних намірів – вони дуже скоро проростуть!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1909 році: -25,0; найтеплішим у 1958 і 1997 роках – +8,8.