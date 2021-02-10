Disney закриє свою комерційно успішну мультиплікаційну студію

Корпорація The Walt Disney Company оголосила про майбутнє закриття мультиплікаційної студії Blue Sky Studios, яка створила низку всесвітньо відомих мультфільмів.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на заяву компанії, передає Укрінформ.

"З огляду на поточну економічну ситуацію, після довгих роздумів і оцінок ми прийняли важке рішення припинити кіновиробництво у Blue Sky Studios", - йдеться в заяві.

Уточнюється, що студія припинить роботу в найближчі два місяці. Без роботи залишаться близько 450 осіб.

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Студія Blue Sky Studios була основа в 1987 році і за час свого існування випустила понад 10 повнометражних анімаційних фільмів. Найвідомішими її проєктами стали франшизи "Льодовиковий період", "Ріо" і "Фердинанд". До слова, всі проєкти студії стали комерційно успішними, кожен збирав в прокаті від $150 млн до майже $900 млн.

Останньою роботою Blue Sky став анімаційний фільм "Камуфляж і шпигунство", який вийшов у 2019 році.

Нагадаємо: Disney, як і багато інших розважальні компанії, сильно постраждала під час пандемії коронавируса. Через COVID-19 тематичні парки Disney були або закриті, або в них була обмежена відвідуваність. Минулого фінансового року вона втратила $2,86 млрд при обсягу продажів в $65,4 млрд.