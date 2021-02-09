В український прокат виходить байопік «Девід Боуї: Історія людини з зірок»

В український прокат 11 лютого виходить стрічка «Девід Боуї: Історія людини з зірок», яка розповідає про шлях культового музиканта до визнання і є першою біографічною драмою про нього.

Про це Укрінформу повідомили в компанії Артхаус-трафік.

У ролі легендарного музиканта знявся британський актор і музикант Джонні Флінн, який також грав у фільмах «Емма», «Звір» та серіалі «Знедолені». Першу дружину Боуї, Анджелу, зіграла Джена Мелоун («Неоновий демон», «Голодні ігри»).

«Девід Боуї: Історія людини з зірок» – картина про подорож Девіда Боуї до США в 1971 році, яка стала переломним моментом у кар’єрі музиканта.

Саме цей перший тур до Штатів надихнув 24-річного виконавця на створення свого знаменитого альтер-еґо Зіґґі Стардаста – космічного прибульця-рокера.

Читайте також: Джаред Лето зіграє художника українського походження Енді Воргола

Девід Боуї помер у 2016 році в 69-річному віці. За життя виконавець 7 разів був нагороджений премією Ґреммі, а його альбоми розійшлися тиражем понад 136 мільйонів примірників. Стрічка «Девід Боуї: Історія людини з зірок» – перший байопік про видатного музиканта і визначну фігуру попкультури.