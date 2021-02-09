В Ізраїлі знайшли римську монету, якій понад 1800 років

Солдат Збройних сил Ізраїлю під час військових навчань випадково знайшов рідкісну монету, якій понад 1 800 років.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Times of Israel.

Зазначається, що на одній стороні монети зображена голова римського імператора Антоніна Пія та набита дата 158 – 159 н.е. На зворотній частині монети був зображений бог Мен та напис «жителів Гева Філлліпі».

Монета була знайдена у кібуці Гева в Їзреельській долині на півночі країни. Вона була добре збережена і є рідкісною знахідною.

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Як повідомляв Укрінформ, група ізраїльських археологів та волонтерів виявила напис 1500-річної давнини під час розкопок у селищі ет-Таїба в долині Їзреель.

Фото: Timesofisrael