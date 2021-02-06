Вінницький театр показав прем’єру мюзиклу «Красуня і чудовисько»

Вінницький обласний муздрамтеатр ім. М.Садовського у суботу показав прем’єру мюзиклу «Красуня і чудовисько».

Про це кореспондентові Укрінформу повідомила керівник літературно-драматичної частини Вінницького обласного муздрамтеатру Світлана Фицайло.

«Режисером мюзиклу є Ольга Буга, вона ж і авторка лібрето, написала повністю і слова, і пісні, підібрала музику різних композиторів. Це авторський спектакль за мотивами однойменної казки Шарля Перро, але в оригінальному, новому баченні та сучасному прочитанні, створений поза впливом відомих постановок і фільмів. У мюзиклі навіть імена головних героїв інші», - повідомила Фицайло.

За її словами, постановниця мюзиклу – акторка театру, випускниця московського ГІТІСу Ольга Буга, улюблениця вінницьких глядачів. Вона виконує ролі Жанни Д’арк в рок-опері «Біла ворона», Лізи у «Моїй чарівній леді» та головної героїні у «Летючій миші». «Красуня і чудовисько» - це її режисерський дебют.

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Художник-постановник вистави - Олена Книжник.

Вистава розрахована і на маленьких глядачів, і на дорослу аудиторію.

Фото: Суспільне Вінниця