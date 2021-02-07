7 лютого: народний календар і астровісник

Сьогодні Григорія; дослухайтеся до співу синиць і чи сприятимуть зорі фінансовим справам.

Сьогодні Григорія Богослова, одного з отців Церкви, сподвижника і близького друга Василія Великого. Був одним із найбільш освічених людей свого часу. Григорій мав м’який, делікатний характер, понад усе цінував тишу і не любив публічності. У житті, на відміну від св. Василія, був дуже непрактичний. Утім, після смерті друга, коли постала загроза аріанської єресі, він надзвичайно активно включився у боротьбу. Впродовж деякого часу був архієпископом Константинополя. Святий залишив по собі чималу духовну спадщину: 243 послання, 507 духовних віршів і 45 проповідей. Богослов’я не було для нього теоретичною дисципліною – воно було його молитвою, складовою самого життя, тому цілком доречно, що його прозвали Богословом. Лише троє християнських святих удостоїлись такої честі: апостол Іоанн Богослов, св. Симеон Новий Богослов і св. Григорій. Мощі святого покояться в Патріаршому Соборі Святого Георгія (Юра) в Стамбулі.

Вважалося, якою буде погода на Григорія, такою буде й перша половина наступної зими. Якщо цього дня падатиме сніг, то зима буде пізньою й не дуже холодною. А ось співові синичок не надто раділи – це віщувало добрячі морози.

Іменинники сьогодні Григорій, Володимир, Віталій.

26-ий місячний день. Його символ – нехай і чарівна, але все одно – Жаба. Ква-ква. Звичайні жаби нині сплять, а ті, що живуть нехай і глибоко на споді душі – не сплять майже ніколи – давлять. Місяць продовжуватиме знаходитись транзитом у Скорпіоні, тому це зовсім не сприятиме задушевним розмовам і щирості. Доведеться проявляти природну кмітливість, іноді вдаватися до хитрощів. Але зорі сприятимуть фінансовим справам і діловим переговорам. Таланитиме також розвідникам, але їм варто бути дуже обережними. В іншому разі жаба може підсунути справжню свиню. Пасивність сьогодні протипоказана, бажані помірні фізичні навантаження. Культурна програма – театр, кіно, теж чудово.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1929 році: – 32,2, а найтеплішим був у 2004 - +9,2.