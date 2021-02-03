3 лютого: народний календар і астровісник

Нині святих Максимів; шукаємо втіху між туманом і ясною зорею, а також що робити зі сном, який не сниться.

Церква вшановує сьогодні пам’ять двох Максимів – релігійного перекладача і публіциста Максима Грека, який жив у ХV столітті, а також Максима Сповідника – святого VІІ століття. Святий Максим Сповідник був видатним християнським богословом, філософом і ченцем, непримиренним борцем із єресями, зокрема з монофізитством. Упродовж багатьох років вважався церковним бунтівником і навіть політичним злочинцем. Інтелектуальними послідовниками святого Максима Сповідника були Симеон Новий Богослов і Григорій Палама. Саме Максимові Сповіднику належить вислів про те, що під час посту «можна їсти рибу, аби тільки «не їсти» ближнього свого». Церквою Максим Сповідник прославлений у лику преподобних і сповідників. Його вшановують як православні, так і католики Папа Бенедикт ХVІ любив цитувати слова святого Максима про те, що людська любов до Бога проявляється передусім виключно через відповідальність за іншу людину. Помер Максим Сповідник на засланні, в Грузії, на 82 році життя, в серпні 662 року. Його реабілітували лише на VІІ Вселенському Соборі в 787 році. А прославили в лику святих ще пізніше.

Максима в народі називали утішителем. Вважалося, що він є небесним захисником усіх скривджених, особливо вдів і сиріт. Якщо цього дня зимовий туман стелитиметься по землі – на відлигу. Зоря на Максима ясна – чекай морозу.

Іменинники сьогодні Максим і Євген.

Місяць у Терезах. 22-ий місячний день. Триває парад планет у Водолії. Нині вмикається зелене світло для набуття нових навиків і знань. Якщо ви, наприклад, хочете навчитися бездоганно випікати класичний віденський струдель (він, до речі, яблучний), опанувати прийомами знахарства, писати наче нобелівський лауреат, чи грати в теніс як Світоліна – дерзайте! Космічна енергія доволі сильна, більш-менш сприятлива, не надто агресивна. Працюватиметься добре, але можливий вплив ретроградного Меркурія, який трохи гальмуватиме певні розумові процеси. Хоча й не обов’язково. І не в усіх, а лише в кожного п’ятого. Вразливими є горло, вуха. Сон під ранок має бути віщим.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1956 році: -26,2; а найтеплішим у 2002 - +12,3.