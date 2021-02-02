Третя фідбек-вікторина - "Кава та книга від Валентина Бадрака"

Це своєрідний інформаційний тест на уважність та кмітливість

Наприкінці 2020 року в київському видавництві «Брайт Букс» побачив світ новий роман Валентина Бадрака «Собор. Київське перехрестя Вільгельма Котарбінського», у якій письменник звернувся до історії Києва, до часу, коли розписувався Володимирський собор.

Ми вже розпитали автора про книгу і записали інтерв`ю. А тепер пропонуємо читачам тест на уважність, який ми запустили на сторінці Укрінформ у Фейсбук.

Для переможців автор, письменник Валентин Бадрак проведе екскурсію у Володимирському соборі, покаже розписи головного героя книги Вільгельма Котарбінського, напоїть переможців кавою "від Бадрака" та подарує примірники книги з автографом.