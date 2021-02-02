2 лютого: народний календар і астровісник

Сьогодні холодного Юхима; якою буде березнева масниця, а також що очікувати від параду планет у Водолії.

Католики нині святкують Стрітення Господнє, а в нас — Євфимія Великого, одного зі стовпів християнського чернецтва нарівні з Антонієм, Макарієм і Пахомієм Великими. За Юхимом, а саме так називали в народі цей день, визначали, якою буде й масниця – між іншим, вона цьогоріч досить пізня – починається 8 березня. Колись у давнину лютий був періодом страшних хуртовин. «На Юхима вітри дули – кучму здули, жупан зняли, рукавиці самі впали», – жартували українці. Якщо опівдні цього дня світитиме сонце – весна буде ранньою, а літо дощовим. Вітер – до сирого року. Якщо ж буде віхола – ще тиждень лютуватиме. Втім не забуваймо й про те, що «Як лютий не лютуй, а на весну брів не хмур».

Іменинники сьогодні Інна, Юхим, Захар.

Що ж, сьогодні в нас парад планет у Водолії. Парад – це не таке вже й рідкісне явище – майже щороку буває. Унікальним був минулорічний, але цьогорічний цікавий передусім тим, що буде досить тривалим, адже зазвичай парад – це на декілька днів… А раз довго, то й складно. Що означає Водолій? Це бунтар, покровитель мас, а також усіляких революційних поривів. Утім, декілька днів поспіль буде доволі сприятлива, терпима космічна енергетика – своєрідний передих. Після цього напруга знову зростатиме. Не так на небі, як на землі, в соціумах. Світ знову лихоманитиме…

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1929 році: – 25,3, а найтеплішим у 2002 - +9,3.