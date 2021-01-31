Фанати дізналися назву Матриці 4 через необачність стиліста
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Comic Book.
Шанувальники фільму тепер знають назву майбутнього четвертого випуску франшизи. Дебют фільму має відбутися у 2021 році у кінотеатрах та на каналі HBO Max. На основі світлини, яку візажист з команди фільму зробила з свого подарунку, переданого знімальній групі під час зйомок, заголовок нової картини має бути - "Матриця: Воскресіння" (Matrix Resurrections).
У мережі Твітер шанувальник Матриці опублікував копію допису, розміщеного стилістом Шунікою Террі , яка показала підписникам подарований їй творцями фільму брендовий жакет. На зображенні без зусиль вдалося розгледіти бірку з ймовірною назвою нового фільму.
The title of the new Matrix movie has been leaked.— Matt Brian (@m4tt) January 30, 2021
Reloaded -> Revolutions -> Resurrections. pic.twitter.com/bes1DELq0d
Як зазначає Comic Book, четвертий фільм "Матриці" продовжує історію, розпочату в оригіналі картини ще 1999 року. Після затримок через пандемію коронавірусу, виробництво The Matrix 4 завершилось у листопаді 2020 року.