Фанати дізналися назву Матриці 4 через необачність стиліста

Завдяки необачності стиліста, шанувальники кінофраншизи “Матриця” дізналися назву четвертої частини, вихід якої очікується вже цього року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Comic Book.

Шанувальники фільму тепер знають назву майбутнього четвертого випуску франшизи. Дебют фільму має відбутися у 2021 році у кінотеатрах та на каналі HBO Max. На основі світлини, яку візажист з команди фільму зробила з свого подарунку, переданого знімальній групі під час зйомок, заголовок нової картини має бути - "Матриця: Воскресіння" (Matrix Resurrections).

У мережі Твітер шанувальник Матриці опублікував копію допису, розміщеного стилістом Шунікою Террі , яка показала підписникам подарований їй творцями фільму брендовий жакет. На зображенні без зусиль вдалося розгледіти бірку з ймовірною назвою нового фільму.

The title of the new Matrix movie has been leaked.



Reloaded -> Revolutions -> Resurrections. pic.twitter.com/bes1DELq0d — Matt Brian (@m4tt) January 30, 2021

Як зазначає Comic Book, четвертий фільм "Матриці" продовжує історію, розпочату в оригіналі картини ще 1999 року. Після затримок через пандемію коронавірусу, виробництво The Matrix 4 завершилось у листопаді 2020 року.