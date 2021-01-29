«Відтінки марсали»: у Франківську відкрили виставку «живих» картин

В Івано-Франківському краєзнавчому музеї відкрили виставку портретів «Відтінки марсали», які «оживають» на екрані мобільного телефона.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомляє «Суспільне Карпати».

«Анімаційну виставку «Відтінки марсали» презентувала в Івано-Франківському краєзнавчому музеї художниця Наталі DK. Це її перша персональна виставка. Художниця представила 20 портретів. Усі вони анімаційні», - йдеться у повідомленні.

Щоб роздивитися кожну картину, за допомогою QR-коду потрібно завантажити додаток, зайти у нього і навести камеру телефона на картину - тоді на екрані мобільного зображення «оживає».

Авторка Наталія Довганюк (Наталі DK) працювала над експозицією півроку. Виставку назвала «Відтінки марсали», бо усі анімаційні портрети виконані у цій кольоровій гамі.

«Колір марсала – це відтінок певного вина червоного кольору. Також сам колір такий темний, вишневий, червоний. Я вирішила скомпонувати і зробити найвитонченішу та найніжнішу виставку», - зазначає художниця.

До Івано-Франківського краєзнавчого музею анімаційну виставку "Відтінки марсали" привезли зі Львова. Раніше її також експонували в Коломиї.

Експозиція триватиме протягом місяця.

Фото: Суспільне Карпати