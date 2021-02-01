1 лютого: народний календар і астровісник

Нині святого Макарія; завбачуємо, якою буде весна і готуємося до водолійного параду планет.

Починаймо тиждень і останній зимовий місяць у доброму гуморі, ясному розумі, а ще з надією у серці. Хоч за своїм характером лютий і найбільш непередбачливий зимовий місяць, але сонце все одно повертає на весну, а день збільшується майже на три години. Як би не коверзувала зима, а «Лютневий сніг весною пахне», – казали наші пращури, а ще називали другий місяць року «крутнем», «зимобором», «бокогрієм», «криводорогом», «межнем» (тобто календарна межа між зимою й весною). У західних регіонах лютий називали «казибрідом» і «казидорогою» – від слова «казитися», тобто впадати в шаленство і лють. Загалом кажучи, лютий був останнім місяцем відпочинку для українців – незабаром мав початися новий хліборобський сезон.

Цього дня Церква вшановує пам’ять Макарія Великого Єгипетського, котрий жив у ІV столітті й був учнем Антонія Великого. У давнину казали: «Який Макар, такий і товар». Якщо погода ясна, - стверджує інше прислів’я, - то й весна буде красна, себто рання і тепла.

Іменини нині у Макара, Марка, Федора, Арсенія, Петра, Миколи.

20-21 місячні дні, а завтра в нас – парад планет! У Водолії зберуться: Сонце, Меркурій, Юпітер, Сатурн (які вже отаборилися там) і Венера, яка приєднається до них завтра. Для «параду» необхідно 5 і більше об’єктів. 10 і 11 лютого по Водолію пройде і Місяць. Парад триватиме до 19 лютого, коли Сонце перейде в знак Риб. 26 лютого знак Водолія залишить і Венера. Поволі, майже непомітно, Земля виходитиме з тієї енергетики, в якій перебувала приблизно з осені 2019 року, і яку ми вповні змогли відчути на собі. Тож із початком весни пов’язуємо й дуже стримані сподівання на краще.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1956 році: -28,8; а найтеплішим у 2002 – +8,4.