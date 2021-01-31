31 січня: народний календар і астровісник

Прощаємося з січнем, намагаємося дотягнутися до весни і що можна сьогодні зробити за допомогою Діви.

Свята неділенька, ще й до того ж, останній день січня! Як кажуть, до весни – рукою подати… Майже. А за церковним календарем нині святителів Афанасія і Кирила, архієпископів Александрійських. Їх вшановують за багаторічне й віддане служіння святій матері Церкві, утвердження Православної віри і протистояння єресям. Їм моляться, просячи просвітлення думок, коли нечистий дух хоче збити з якоїсь магістральної ідеї, а також тоді, коли з-поміж багатьох варіантів не можеш обрати головний.

Попри те, що цього дня жодного свята не було, наші пращури не забували дивитися в небо та озиратися по сторонах, підмічаючи: «Якщо цього дня з’являється лапатий і голкастий іній – чекай різкого похолодання та хуртовини; якщо вночі був іній – сніг удень не йтиме». А якщо цього дня була хуртовина, то це віщувало холодну й затяжну весну.

Іменинники сьогодні Кирило, Афанасій, Марія.

19-20 місячні дні, Місяць у дуже правильній і навіть… трохи суворій Діві. Порядок понад усе! Вона не потерпить жоден розгардіяш, безлад, так само, як і нехлюйство. Успішно просуватиметься цього дня навчання, плідним буде підвищення кваліфікації, будь-яке самовдосконалення, самоосвіта. Скористайтеся гарною нагодою для позбавлення від якихось ілюзій, а також від давніх поганих звичок. Якщо вирішили кинути курити – кидайте, вирішили робити вранці зарядку – вмикайте музику і робіть із насолодою, або мерщій на вранішню пробіжку, не зважаючи на дощ, сніг чи вітер. Головне – зробити перший крок. Зайнятим інтелектуальною працею, варто обов’язково чергувати працю з фізичними вправами – результат буде кращим.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1954 році: – 25,2, а найтеплішим у 2015 - +8,1.