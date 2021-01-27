«Музичні імпрези України» запрошують на концерт композиторів і виконавців
Як передає Укрінформ, повідомлення про це оприлюднене на сайті Міністерства культури та інформаційної політики.
«Концерт відбуватиметься в Черкаській обласній філармонії в травні 2021 року в межах VI міжнародного фестивалю «Музичні Імпрези України», - ідеться в оголошенні.
Як зазначається, до участі в концерті за конкурсним відбором запрошуються: українські композитори будь-якої країни з вищою профільною освітою; студенти музичних ВНЗ; виконавці будь-якої країни з вищою профільною освітою: солісти, ансамблі. Композитор може бути водночас виконавцем, зокрема й власного твору.
В межах проєкту відбудеться відкритий майстер-клас з оркестром (композитор, диригент, оркестр) на прикладі партитури концерту «Симфонічна майстерня». Твори для майстер-класу відбираються на конкурсній основі.
Твором концерту має бути оригінальний твір, оркестровка або перекладення для симфонічного оркестру, в тому числі української народної пісні, з узгодженням всіх авторських прав.
Організатори концерту «Симфонічна майстерня» - ГО «ІмпрезаТерра»; оргкомітет фестивалю «Музичні Імпрези України»; Черкаська обласна філармонія.
Виконавці: академічний симфонічний оркестр Черкаської обласної філармонії під керівництвом заслуженого діяча мистецтв України Олександра Дяченка.
Документи подаються до 20 березня 2021 року до 23.00.
Детальна інформація – на сайті МКІП та офіційному сайті фестивалю «Музичні Імпрези України».