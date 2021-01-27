«Музичні імпрези України» запрошують на концерт композиторів і виконавців

Міжнародний фестиваль академічної музики «Музичні Імпрези України» - 2021 запрошує до участі в концерті «Симфонічна майстерня» композиторів та виконавців-солістів.

Як передає Укрінформ, повідомлення про це оприлюднене на сайті Міністерства культури та інформаційної політики.

«Концерт відбуватиметься в Черкаській обласній філармонії в травні 2021 року в межах VI міжнародного фестивалю «Музичні Імпрези України», - ідеться в оголошенні.

Як зазначається, до участі в концерті за конкурсним відбором запрошуються: українські композитори будь-якої країни з вищою профільною освітою; студенти музичних ВНЗ; виконавці будь-якої країни з вищою профільною освітою: солісти, ансамблі. Композитор може бути водночас виконавцем, зокрема й власного твору.

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В межах проєкту відбудеться відкритий майстер-клас з оркестром (композитор, диригент, оркестр) на прикладі партитури концерту «Симфонічна майстерня». Твори для майстер-класу відбираються на конкурсній основі.

Твором концерту має бути оригінальний твір, оркестровка або перекладення для симфонічного оркестру, в тому числі української народної пісні, з узгодженням всіх авторських прав.

Організатори концерту «Симфонічна майстерня» - ГО «ІмпрезаТерра»; оргкомітет фестивалю «Музичні Імпрези України»; Черкаська обласна філармонія.

Виконавці: академічний симфонічний оркестр Черкаської обласної філармонії під керівництвом заслуженого діяча мистецтв України Олександра Дяченка.

Документи подаються до 20 березня 2021 року до 23.00.

Детальна інформація – на сайті МКІП та офіційному сайті фестивалю «Музичні Імпрези України».