28 січня: народний календар і астровісник

Сьогодні святого Павла; куди полетіли тетеруки, хто допоможе з нерухомістю і чим вирізнятиметься перша цьогорічна повня.

Нині преподобного Павла Фівейського – славетного єгипетського ченця, відлюдника, котрий відійшов до Господа цього дня рівно 1680 тому у віці 113 років. Павло народився в Єгипті, в місті Фіви у заможній родині. Однак дуже рано осиротів, ще й, до того ж, потрапив під опіку лихого родича, який обібрав дитину до нитки. Мало того, що він привласнив усе майно покійних батьків Павла, – він ще й нещадно експлуатував хлопчика, всіляко принижував і знущався з нього. Бачить сердега, що якщо й далі залишатиметься в будинку дядька, то не жити йому на цьому білому світі – зведуть у могилу. Тож одного раннього досвітку, як був, у дранті, так і пішов геть із непривітного дому, не взявши з собою навіть скориночки черствого хліба. Оселився він у безлюдній пустелі, де й прожив 91 рік. Його одягом було пальмове листя, а їжу – фініки й крихту хліба, приносив крук. Незабаром про Павла дізнався святий Антоній Великий, який теж був ченцем і мешкав у пустелі. Якось у Антонія майнула думка, що навряд чи є подібний до нього пустельник, але майже одразу він почув голос: «Ні, Антоніє, є раб Божий, який оселився тут раніше від тебе, і який досяг більшого, ніж ти. Йди вглиб пустелі й побачиш його». Антоній пішов і знайшов печеру Павла. Святі зустрілися наче рідні брати після довгої розлуки. Згодом Антоній Великий поховав преподобного Павла, а його одяг із пальмового гілля забрав собі, одягаючи лише двічі на рік: на Великдень і святу П’ятидесятницю.

Святому Павлу Фівейському, якого вважають першим в історії християнства ченцем, молилися, просячи позбавитися від скорбот, а також під час складних юридичних проблем із нерухомістю.

Прикмета на сьогодні така: «Якщо тетеруки злітають з одиноких дерев і перелітають у глиб лісу – незабаром почнеться буревій, а коли зариваються в сніг – перед похолоданням».

Іменинники сьогодні Павло, Іван, Михайло.

Повня в Левові! Активна, експресивна, часом агресивна. Гамуйте пристрасті й амбіції, хоча це буде вкрай важко зробити, адже Лев – це завжди «я» і «моє» - територія, здобич, тощо. Доведеться добряче побігати впродовж усього місяця, щоби щось уполювати (миші не рахуються). Також сьогодні саме той день, коли варто зайвий раз відміряти і лише після цього відрізати; подумати, а потім сказати (або не сказати); ще раз приміряти, а потім вирішити – купувати, чи ліпше не купувати. У другій половині дня можливі конфлікти амбіцій або смаків. Жорстка позиція і конфліктність можуть призвести до дуже неприємних наслідків. Тож тримайте сьогодні під контролем слова, грошики і апетит!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1892 та 1888 роках: - 22,6, а найтеплішим у 1983 та 1990 - +7,5.