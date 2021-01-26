У Харкові відкрили виставку художньої кераміки «Мистецькі верлібри»

Виставку майстрині художньої кераміки та директора Валківської районної школи мистецтва Ольги Тимошенко "Мистецькі верлібри" відкрили у Харкові.

Почесне місце в експозиції, розміщеної у Харківському обласному організаційно-методичному центрі культури та мистецтва, посідають роботи, що є авторським виконанням автентичних українських іграшок, відомих як "Валківські свищики". Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Більш як сто глиняних фігурок у формі птиць, котиків, баранчиків, кізочок, бичків, левів і навіть вареників, які презентовані на виставці, мають різний розмір та колір, але у всіх є загальна особливість: вони пустотілі та звучать на всі лади. Нещодавно мистецтво виготовлення звукової глиняної іграшки-забавки "Валківський свищик" було занесено до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.

У Харкові відкрилася виставка майстрині художньої кераміки Ольги Тимошенко «Мистецькі верлібри» / Фото: В'ячеслав Мадієвський. Укрінформ

"Звідкіля у мене цей хист? Мабуть, це родинне. Батьки добре малювали, дідусь був гончарем. Коли я, як молодий фахівець образотворчого мистецтва, 20 років тому прийшла працювати у Валківську школу мистецтв, то познайомилась із заслуженим майстром народної творчості України Борисом Цибульником. Саме він надихнув мене займатися автентичною керамікою, зокрема свищиками, щоб зберегти для нащадків цей напрям народного мистецтва", - зазначила Тимошенко.

В експозицію увійшли й інші роботи майстрині: це роботи у техніці валяння та повстяного живопису що є абсолютно різними техніками та влучно вписуються в назву виставки "Мистецькі верлібри".

Виставка працюватиме до 11 лютого.