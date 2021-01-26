Історична драма «Мій друг Зиґмунд Фройд» виходить у прокат

В Україні 28 січня стартує прокат фільму «Мій друг Зиґмунд Фройд».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє компанія-дистриб'ютор «Артхаус Трафік».

«В перший тиждень кінопрокату після локдауну на екрани українських кінотеатрів виходить історична драма «Мій друг Зиґмунд Фройд» з програми фестивалю «Тиждень австрійського кіно», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, сюжет розгортається в Австрії під час її окупації нацистською Німеччиною. Саме на тлі подій, які згодом обернуться великою світовою трагедією, і розпочинається історія головного героя – юнака на ім’я Франц. Опинившись у довоєнному Відні, він зустрічає свою першу і, як йому здається, останню любов. У тонкощах бажань і спокус Францу допомагає розібратися найбільший експерт – сам Зиґмунд Фройд.

Роль головного психолога ХХ століття виконав Бруно Ганц («Небо над Берліном», «Дім, який побудував Джек», «Бункер»). Вона стала останньою для видатного актора. Разом із ним у фільмі зіграли Симон Морзе, Емма Дрогунова та Йоханнес Кріш.

Режисер Ніколаус Лейтнер зняв стрічку за мотивами світового бестселера Роберта Зіталера «Торговець тютюном» (українській аудиторії австрійський письменник знайомий насамперед своїм романом «Ціле життя»).

Як нагадали в Артхаус Трафік, фільм отримав чотири номінації на премію Австрійської кіноакадемії – за найкращі жіночу та чоловічу ролі другого плану, костюми та музику.

Прем’єра в Україні відбулася в межах фестивалю «Тиждень австрійського кіно».