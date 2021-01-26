Хакер «злив» дані мільйонів користувачів сайту знайомств

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал ZDNet.

Вага файлу злитої бази даних становить 1,2 Гб.

Серед даних можна знайти справжні імена користувачів сайту знайомств MeetMindful, електронні адреси, логіни до Facebook, IP-адреси та навіть параметри тіла.

Всього злитий файл вже переглянули понад 1 500 людей.

Зазначається, що впродовж останніх кількох років багато хакерів застосовували практику, яка називається вимаганням. Вони беруть дані зі злитих файлів із сайтів знайомств та погрожують відкрити їхні профілі сім'ї або колегам по роботі, якщо їм не заплатять викуп.

Як повідомляв Укрінформ, хакери, які здійснили кібернапад на Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) на початку грудня, поширили в Інтернеті електронні листи з інформацією, яка містила оцінку щодо вакцин проти коронавірусу.

Фото: MeetMindful