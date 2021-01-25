У яких країнах найбільше «запивали» коронавірусний 2020-й

Глобальне соціологічне дослідження серед мешканців 25 держав світу показало, що найбільшими пияками протягом останнього року виявилися шотландці та англійці.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Guardian із посиланням на опитування, проведене Global Drugs Survey (GDS).

Це опитування проводилося з листопада 2019 року до лютого 2020 року.

Загалом у ньому взяли участь більше 110 тисяч людей. Респондентів просили повідомити, скільки разів вони напилися до стану погіршення фізичних та психічних здібностей.

У підсумку мешканці Англії та Шотландії зазначили, що протягом останнього року в середньому напивались понад 33 рази. І це виявився найвищий показник серед усіх 25 країн, представлених у дослідженні, та більш ніж удвічі вищий показник, ніж у кількох європейських країнах, включаючи Польщу, Угорщину, Німеччину, Грецію, Іспанію, Італію та Португалію.

Наголошується, що середній показник у світі був трохи більше ніж 20 разів, а колумбійці повідомили про найнижчий показник: за рік вони напивались лише 6,5 раза. І тільки 7% опитаних шотландців та англійців повідомили, що за останні 12 місяців взагалі не були п'яними. Меншу частку мали данці та австралійці - 5%.

Також англійці мали найнижчі показники серед тих, хто пожалкував, що напився (31%). Найбільше ж про непомірність у алкоголі жалкували жителі Колумбії (88,3%).

Варто зазначити, що на зростання вживання алкоголю в різних країнах Європи досить помітно вплинула коронавірусна криза, тривала ізоляція в домівках та локдауни.