У яких країнах найбільше «запивали» коронавірусний 2020-й
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Guardian із посиланням на опитування, проведене Global Drugs Survey (GDS).
Це опитування проводилося з листопада 2019 року до лютого 2020 року.
Загалом у ньому взяли участь більше 110 тисяч людей. Респондентів просили повідомити, скільки разів вони напилися до стану погіршення фізичних та психічних здібностей.
У підсумку мешканці Англії та Шотландії зазначили, що протягом останнього року в середньому напивались понад 33 рази. І це виявився найвищий показник серед усіх 25 країн, представлених у дослідженні, та більш ніж удвічі вищий показник, ніж у кількох європейських країнах, включаючи Польщу, Угорщину, Німеччину, Грецію, Іспанію, Італію та Португалію.
Наголошується, що середній показник у світі був трохи більше ніж 20 разів, а колумбійці повідомили про найнижчий показник: за рік вони напивались лише 6,5 раза. І тільки 7% опитаних шотландців та англійців повідомили, що за останні 12 місяців взагалі не були п'яними. Меншу частку мали данці та австралійці - 5%.
Також англійці мали найнижчі показники серед тих, хто пожалкував, що напився (31%). Найбільше ж про непомірність у алкоголі жалкували жителі Колумбії (88,3%).
Варто зазначити, що на зростання вживання алкоголю в різних країнах Європи досить помітно вплинула коронавірусна криза, тривала ізоляція в домівках та локдауни.