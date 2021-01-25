На Хортиці порахували оленів, козуль та кабанів

Співробітники Національного заповідника “Хортиця” у пік січневих морозів провели зимовий облік ратичних тварин, що мешкають на острові.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на відеозвіт заповідника.

“Співробітники національного заповідника “Хортиця” спільно із викладачами та студентами біологічного факультету ЗНУ та представниками запорізького міського управління Жержпродспоживсужби провели традиційний зимовий облік ратичних тварин", - йдеться у звіті.

Зокрема, як зазначається, у південній та центральній частинах острова дослідники відстежили чисельність популяції оленя плямистого, козулі та дикого кабана.

За інформацією співробіника заповідника Сергія Козодавова, в дні, коли випадає сніг та понижується температура, тварини стають менш рухливими, збиваються в зграї та скупчуються в місцях захищених від вітру, де є корм. Це дає змогу більш точно порахувати їх чисельність.

Спеціалісти нарахували на Хортиці 13 оленів плямистих, 51 козулю та 4 диких кабанів. Водночас у заповіднику зазначають, що загальна чисельність тварин значно більша, адже рахували їх не на всій території острова.

Як повідомляв Укрінформ, у Запоріжжі на території Національного заповідника “Хортиця” виявили новий вид птахів - синьга, а також помітили птаха, який важить 5 грамів.