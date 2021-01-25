Львівська філармонія запрошує на концерти до дня народження Моцарта

Львівська національна філармонія імені Мирослава Скорика підготувала серію концертів, присвячених музиці віденського класика Вольфганга Амадея Моцарта.

Про це повідомляє пресслужба Львівської національної філармонії ім. М. Скорика, передає Укрінформ.

«27 січня 2021-го виповнюється 265 років із дня народження відомого на весь світ музичного генія – Вольфганга Амадея Моцарта. Львівська філармонія запрошує протягом п’яти вечорів насолодитися музикою композитора на фестивалі «Mozart BirthDay», - зазначають у філармонії.

Перша подія фестивалю «Mozart BirthDay» 27 січня об’єднає творчість і Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту – пам’ятну дату, яка відзначається у цей день. У програмі концерту прозвучать Sinfonia Concertante для скрипки, альта і оркестру та Реквієм композитора.

Наступного дня відбудеться авторський проєкт Академічного камерного оркестру «Віртуози Львова» – «Три Моцарти». Святковий концерт за участі колективу та солістів цілком складатиметься із творів трьох Моцартів: батька – Леопольда, який був чудовим музикантом, композитором та, без сумніву, прекрасним менеджером, сина – Вольфґанґа Амадея, одного із найпопулярніших композиторів сучасності, та внука – Франца Ксавера, або львівського Моцарта, адже більшу частину він жив і творив саме у цьому місті.

29 січня святкування продовжать музиканти Академічного симфонічного оркестру філармонії, які виступлять під батутою Теодора Кухара. У програмі концерту – симфонічні композиції та твори для флейти і арфи.

Академічний симфонічний оркестр «INSO-Львів» долучиться до відзначення 265-ї річниці із дня народження Моцарта 30 січня концертом Mozart`s power, ідея якого проходить лейтмотивом не лише через репертуар, а також є і у складі виконавців вечора. Солістами концерту є найвідоміші українські музиканти: Валерій Соколов, Катерина Тітова та юна Христина Михайличенко.

Завершить фестиваль музичний Експрес «MozartKids» для найменших слухачів. 31 січня надшвидкісний музичний експрес промчить найцікавішими музичними зупинками творчості геніального Моцарта. Діти безпосередньо братимуть участь у цій захоплюючій музичній подорожі. На них очікують цікаві ігри, інтерактиви та чудовий настрій.