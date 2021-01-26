26 січня: народний календар і астровісник

Сьогодні святого Єрміла; чи добре спить ваш собака, що віщують яскраві присмерки і чи варто починати нові справи.

Нині мучеників Єрміла і Стратоніка, які жили на початку IV століття за імператора Лікінія в Сингідоні (нині Бєлград). Єрміл був священником, проповідував християнство, але невдовзі його схопили і кинули до в’язниці. Одним із його тюремних охоронців був Стратонік. В дитинстві Єрміл і Стратонік товаришували, потім їхні шляхи розійшлися, і вони втратили зв’язок. Стратонік не міг без сліз дивитися на страждання і муки друга. Спочатку він лише як міг допомагав йому, а потім привселюдно зізнався, що теж сповідує християнство. Обох чоловіків мучителі немилосердно катували, а потім зашили в рибальські сіті й кинули в Дунай. Невдовзі їх знайшли місцеві християни і поховали. Ось така сумна і зворушлива історія, ілюстрація незрадливої вірної дружби. До речі, у сиву давнину Дунай (тоді Істр), так само як і узбережжя Чорного моря (Понт) замерзав «на кістку», сніги були під два метри, а мороз не менше 30. Про це можна прочитати, приміром, у «Скорботних елегіях» Овідія, який перебував у засланні в румунському містечку Томи (нині Констанца). Щоправда, так було ще у 17 році н.е.

Цього дня наші пращури підмічали: якщо пес спить більше, ніж звичайно, знехотя рухається й перестає гавкати – бути потеплінню. Яскраві присмерки – до холоднечі.

Іменинники сьогодні Петро та Яків.

14-15 місячні дні. Місяць на базі у Рака. Сурми кличуть до нових звершень. Надзвичайно вдалий день для початку будь-яких нових справ. Піде як по маслу. Цей день у бізнесі вважається одним із найвдаліших і найпотужніших у місячному циклі. Розпочинайте нові проєкти, стартуйте впевнено і сміливо. А ще цей день пов’язаний із використанням джерел інформації. Не переїдайте, менше вживайте рідини. Активним є кишківник. Не вирішуйте сьогодні чужих проблем, нікого не засуджуйте: «Засудження – розкіш пасивних спостерігачів…», - як казав агент Парчер Джону Нешу в «Іграх розуму». Щоправда, не до всіх порадників варто й дослухатися…

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1891 році: –22,4, а найтеплішим у 1975 - +6,7.