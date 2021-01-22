Науковці реконструювали лігво стародавнього велетенського хробака

Завдяки ретельному аналізу скам’янілих слідів на морському дні віком у 20 млн років вчені зі Швеції та Японії зуміли реконструювати лігво гігантського доісторичного хробака.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Science Alert.

Так, науковці використали 319 зразків, які збереглися в шарах морського дна, що утворилися в епоху міоцену на північному сході Тайваню.

За даними дослідників, нещодавно ідентифікована істота, ймовірно, є предком існуючого сьогодні хробака Eunice aphroditois з потужними щелепами і гострим ротовим апаратом. Викопний черв’як, швидше за все, ховався в осаді, перш ніж стрибнути із засідки на свою здобич. Цим він нагадує Піщаного хробака Шаї-Хулуда з фантастичного твору «Хроніки Дюни» Френка Герберта.

Хоча вважається, що історія таких хробаків налічує сотні мільйонів років — можливо, до раннього палеозою, скам’янілостей цих тварин майже немає, що робить нову знахідку дуже важливою.

Команда, яка проводить нове дослідження, відновила слід скам’янілості (тобто слід тварини, а не саму тварину), L-образну нору діаметром близько 2-3 см і до 2 м у довжину. З огляду на аналіз розміру і форми нори, вчені вважають, що вона була домом для стародавнього хробака, який міг стрибати з морського дна, щоб зловити здобич.

Одна з морфологічних особливостей — висока концентрація заліза у верхній частині нори. Це свідчить про те, що стародавні черви використовували слиз для відновлення своїх лігвищ після нападу, оскільки бактерії, що харчуються цим слизом, залишили сліди заліза.

Отримані дані заповнюють прогалину в наших знаннях про те, як цей тип істот еволюціонував і розвивався з плином часу та яким було життя на дні океанів протягом мільйонів років.

Фото: Xanth Hoang/CC BY-SA 2.0