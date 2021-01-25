25 січня: народний календар і астровісник

Нині Тетяни і Різдвяний понеділок; що могла підсипати в горілку босорканя і про дієві ліки.

Усі знають, що сьогодні святої мучениці Тетяни, але не всі, що перший після Водохреща понеділок називався Різдвяним або Святим. Так-так, не дивуйтеся – вчора була Різдвяна неділя, а сьогодні такий самий понеділок. Тобто, наші пращури, з одного боку, хоч і починали потроху братися до роботи, але все ніяк не могли розпрощатися з милими серцю різдвяно-новорічними святами. Як правило, цього дня не вживали м’ясних (хоч і не було посту) страв, але випити чарку дозволялося. З цього приводу жартували: «Святий понеділку, на сварися на мене, що я п’ю горілку». Втім, пити горілку було небезпечно: існувала загроза стати жертвою чаклунів і босоркань: саме в горілку намагалися підсипати чи підлити якоїсь гидоти з лихими намірами, аби звести людину з білого світу. Наприклад на Поліссі вірили, що «даннє» робили з вужа і закладали під нігті, які потім вмочувалися у горілку, якою напували людину. На Київщині основним компонентом був порошок з гадюк, ящірок або жаб, а в Карпатах – линовище гадюки або корінь беладони. На Поліссі вірили: щоб захиститися від подібних чар, необхідно було підкласти мізинець під чарку, з якої п’єш: якщо вона тріснула, хтось мав проти тебе лихі наміри. «Дання» вважалося дуже страшною хворобою, яку неодмінно потрібно вишептати якнайшвидше, в іншому разі людина помре. Його лікували за допомогою наговореної води, якою напували та вмивали хворого.

Цього дня селяни підмічали: «Якщо вигляне сонце, то рано прилетять птахи з вирію, а коли сніжно, то влітку дощитиме».

Іменинниці сьогодні всі Тетяни.

13-14 місячні дні. Майже магічні. Тобто, як не крути, а сьогодні таки «святий понеділок». День енергетичного очищення, набуття досвіду, корекції минулого, роботи з кармою. Настав слушний час звільнитися від тягаря минулого. Сни здебільшого правдиві та натякають на проблеми, які треба вирішити. Невдалий день для переїзду, зміни роботи, початку подорожі. Натомість сприятливий для колективної праці, обміну досвідом і знаннями. Ліками сьогодні можуть стати поцілунки. Будь-які. Експериментуйте. У четвер у нас повня в голодному Левові. Вона (чи він?) наближається… Відчуваєте?

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1892 році: -25,6, а найтеплішим у 1993 - +6,5.