24 січня: народний календар і астровісник

Про що сповіщає Феодосій-вісник, у чому вимірюється гарний настрій і що може повернути смак життя.

Потихеньку-помаленьку, рухаємося за сонцем у бік весни, а вона ж бо – нам назустріч! Світло непомітно відвойовує у темряви хвилину-другу вранці і ввечері, а день від початку нового року збільшився майже на годину. Тож у нас, попри все, хоч на хвилиночку, має додаватися гарного настрою!

Церква згадує нині святого преподобного Феодосія Великого, пустельника, засновника спільножительного (тобто монастирського) чернецтва в Палестині. Він заснував першу лавру, в якій проживало майже 400 ченців різних національностей. Цьому святому моляться під час дуже важких хвороб; коли хворий, знаходячись упродовж тривалого часу на смертному одрі, не може вмерти.

В народі цей день називали Феодосієм-вісником, тобто, першим провісником весни. Відлига на Феодосія неодмінно віщувала дуже довгу затяжну весну, а холоднеча – до пізнього та важкого посіву ярих зернових. Великдень цьогоріч дуже пізній – 2 травня, тож не варто сподіватися ранньої теплої весни…

Іменинники сьогодні Феодосій, Михайло і Степан.

12-13 місячні дні, Місяць у Близнюках. День, коли кожен із нас може відчути себе по-справжньому творінням Божим (про теорію Дарвіна промовчимо). Спробуйте бачити небесне в земному. Період візуальних астральних образів, концентрації на воді, очищення думок. Блакитна прогалина в небі, гілка, шум вітру, обриси будинків, дерев на світанні, уривки снів, спогадів; чийсь сміх, погляд, шепіт, чай у прозорій склянці, або міцна кава у філіжанці ручної роботи – що завгодно може стати натхненням, поштовхом для емоції, думки. Цілющою цього дня є прогулянка лісом. Вона, якщо й не вилікує, то поверне смак життя.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1892 році: -27,1; а найтеплішим у 1899 – +8,4.