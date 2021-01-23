23 січня: народний календар і астровісник

Нині святого Григорія; хто кого й куди зазиватиме, яким буде літо і шукаємо радість у звичних речах.

Сьогодні в нас святителя Григорія Ніського – знаного святого, отця Церкви, рідного (молодшого) брата Василія Великого, а також блаженної Феозви – сестри Григорія і Василія. Чимала родина Василія і Григорія була канонізована. Навіть їхня бабуся – Макрина Старша – була святою. Щодо Григорія, то він брав участь у декількох важливих церковних Соборах, боровся з аріанською єрессю. В своїх працях святий зауважував, що кінцевою метою будь-якого християнина має бути Царство Небесне, але «оскільки це скарб великий, великим мають бути й зусилля для його здобуття». А ще зауважував, що в духовному світі статика відсутня – якщо ти не рухаєшся вперед, починаєш падати вниз.

Також цього дня згадують святого Феофана Затворника, відомого святого ХІХ століття. І ченці, і віряни знають його передусім за духовними листами. Якось святий зауважив: «Більшість людей нині подібні до деревної стружки, скрученої кільцем навколо власної порожнечі…»

У народі Григорія називали «Грицем-літозазивачем» і по цьому дню визначали, яким буде літо. Тому, так і казали: «Який Григорій – таке й літо», «Іній на стіжках – на мокрий рік».

З іменинами вітайте Григорія, Дарку, Павла, Макара, Анатолія.

11-12 місячні дні. Місяць росте, він у Близнюках. Енергетичний день. Один із найсильніших і найпотужніших днів усього місяця. Думаймо про гармонізацію тіла й душі, концентруймося на доброму, світлому і вічному. Не варто вигадувати щось незвичне, вдаватися до сумнівної екзотики і шукати пригод: натомість довіртеся найближчим, розділіть разом з ними трапезу, подивіться кіно, перегляньте старі фотографії, згадуючи часи, коли спільне фото було справжньою подією, а не черговою «клацнатою» миттю для Інстаграм. Будь-яка інформація у найближчі дні засвоюватиметься важко, лише в загальних рисах, без деталізації, тож врахуйте це при спілкуванні з дітьми. Затишної суботи!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1942 році – -26,0, а найтеплішим у 1899 – +9,0.