Фестиваль у Гластонбері вдруге скасували через пандемію

Організатори музичного фестивалю в британському Гластонбері скасували й цьогорічний захід через пандемію коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AP.

«Незважаючи на наші зусилля рухати небо та землю, стало зрозумілим, що цього року ми просто не зможемо організувати фестиваль», - йдеться у заяві організаторів.

Зазначається, що люди, які внесли депозит за квиток на фестиваль, зможуть відвідати захід вже у 2022 році.

Музичний фестиваль в Гластонбері, який проходить на південному сході Англії з 1970 року, щороку відвідують близько 150 тисяч людей. З перших років існування він здобув репутацію «британського Вудстока» і традиційно вважається однією з найважливіших подій музичного року в Британії.

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Минулого року 50-й фестиваль у Гластонбері, так і не відбувся через пандемію.

За даними Worldometer, у світі виявлено 97 464 258 випадків COVID-19, зокрема 2 086 887 летальних, одужали 70 026 096 осіб.

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