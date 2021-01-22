22 січня: народний календар і астровісник

Сьогодні чудотворця Євстратія; хто й куди повертатиме, а також історія про те, чого навчив Чорний Вир нещасного Зайця.

Сьогодні пророка Самея, Євстратія чудотворця, а також преподобного Іони Київського. Пророк Семей (або Шемай) жив дуже давно: ще за часів царя Соломона та його сина Ровоама. Семей був літописцем останнього. Як виявилося, Ровоам зовсім не мав тієї мудрості, якою був наділений його батько – цар Соломон. Він значно підвищив податки, та й взагалі правив не надто успішно. Тому Семей час від часу «врозумляв» царя, кажучи йому якісь слушні речі, хоча той і не надто до них дослухався.

Іона Київський жив у другій половині ХIX століття. Народився він у Кременчуці на Полтавщині. Декілька років був послушником святого Серафима Саровського. Потім повернувся в Україну й заснував у Києві Свято-Троїцький Іонинський монастир. Досить скоро Іона зажив серед вірян слави святої людини, чудотворця. Люди складали легенди про силу його молитов (хоча він і приховував свої добрі справи). Мощі святого Іони й нині покояться в заснованому ним Іонинському монастирі.

На Євстратія наші пращури випускали на прогулянку худобу, аби не застоювалася в конюшнях та хлівах. Тому примічали: якщо вона одразу повертає до стійла – бути снігам та холоду.

Іменинники сьогодні Пилип, Петро та Олена.

10-11 місячні дні, Місяць у Тільці, але розповімо вам про Зайця, який весь час чогось і когось боявся, та й взагалі – жити йому від постійного страху і принижень було вже несила. Прийшов він якось до Чорного Виру топитися. А той йому каже: «Чого тобі боятися? Раз ти був у мене – ти вже непереможний. Іди й нікого й нічого не бійся». Заєць від тих слів піднісся духом і побіг до лісу. Почергово він знецінив Вовка, Лисицю й Пугача. Останній, морально розтоптаний, сумно попросив Зайця, аби той залишив ліс, адже якщо такими зухвалими стануть усі зайці – хижакам доведеться переходити на іншу їжу. На це Заєць лише засміявся і став жити як усі інші нормальні люди, тобто Зайці. Однак прийшла осінь, почало падати листя – і його накрила панічна атака. Понуривши голову, він знову приплентався до Чорного Виру топитися. Але й цього разу Чорний Вир здивував Зайця, сказавши: «То не листя шурхотить – то час шурхотить… А ми – слухаємо. Всім страшно, навіть мені». Після цих слів Заєць знову передумав топитися, і живе в тому лісі й досі.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1907 році: -26,5, а найтеплішим у 2007 - +8,1.