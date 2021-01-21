21 січня: народний календар і астровісник

Не плутаймо Омеляна з Пів-Іваном, полощімо ложки, а також мріємо про літо і небесно-земну стабільність.

«Святкуй раз на місяць – будеш веселим, запразникуєш щодень – будеш голим», - казали в давнину і мали рацію. Однак, хоч свята і минули, але наші пращури не поспішали з ними прощатися. А в нас сьогодні, крім того, що святого сповідника Омеляна, який жив у далекому ІХ столітті, ще й Пів-Івана або Різдвяний день. Чому така назва? Тому що Пів-Івана святкують наступного дня після Іоанна Предтечі й у той самий день тижня, що і Різдво. Крім того, це святце відоме ще як «виряджання» чи «проганяння свят». Хоча з Предтечі вже наставали робочі будні, у цей день ще майже ніхто не працював, бо «Пів-Івана ложки полоще». Відзначали його переважно жінки. Цього дня годилося обов’язково внести до хати пряльні снасті, «щоб лихий не попутав пряжі» (в деяких регіонах це робили на Голодну кутю – 18 січня). Старші молодиці, прикрасивши яскравими стрічками і калиною гребені, ходили від хати до хати, сповіщаючи, що сьогодні ввечері будуть «свята проганяти», тобто збиратися на останні складчини. У деяких регіонах України, наприклад на Переяславщині, свята «виряджали» всім селом. Всі мешканці збиралися в певній хаті на вечерю. За обрядовим столом виголошували різноманітні тости, побажання, примовляння.

Якщо вітер повіє зі сходу, то літо буде грізне, а з півдня – грозове. Тому й казали: «Який Омелько, таке й літенько».

З іменинами вітайте Омеляна, Георгія, Григорія, Василісу.

9-10 місячний день. Місяць у Тільці, а це, як запевняють зорі, гарантуватиме стабільність, надійність і впевненість… Ні, не в гривні, і не в завтрашньому дні, а просто у світобудові, що теж немало. Поводьтеся скромно, пам’ятаючи, що «я» – остання літера алфавіту. «Яшка – окаяшка», - казав колись один монах, наш з вами сучасник, який не так давно був офіційно визнаний святим. А ще це день тонких спокус, провокацій і оман. Будьте уважними до деталей, дивіться під ноги, але пам’ятайте про небо.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1907 році – -28,1, а найтеплішим у 2007 – +9,5.