Надувного «малюка Трампа» передадуть британському музею

Велику надувну статуетку 45-го президента США Дональда Трампа передадуть британському музею.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

Зазначається, що 6-метрова повітряна куля, що зображує Трампа у вигляді дитини у підгузку, з'явилася влітку 2018 року до його першого візиту до Великої Британії. Тоді тисячі людей протестували кілька днів проти приїзду глави Білого дому.

Відтепер «малюк Трамп» зберігатиметься у Лондонському музеї. Читайте також: Трамп готується підписати близько 100 помилувань в останній день своєї каденції

Зазначається, що ця куля набула неабиякої популярності у світі, коли мер Лондон Садік Кан дозволив підняти її у повітря під час візиту Трампа. Відтоді вона подорожували до країн, куди Трамп здійснював візити, а також під час його політичних зібрань у США.

Фото: Dave Lowe, Ross Sneddon on Unsplash / Tayfun Salci/Anadolu Agency / EPA / Getty Images