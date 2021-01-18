Надувного «малюка Трампа» передадуть британському музею
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Укрінформ
Велику надувну статуетку 45-го президента США Дональда Трампа передадуть британському музею.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.
Зазначається, що 6-метрова повітряна куля, що зображує Трампа у вигляді дитини у підгузку, з'явилася влітку 2018 року до його першого візиту до Великої Британії. Тоді тисячі людей протестували кілька днів проти приїзду глави Білого дому.
Зазначається, що ця куля набула неабиякої популярності у світі, коли мер Лондон Садік Кан дозволив підняти її у повітря під час візиту Трампа. Відтоді вона подорожували до країн, куди Трамп здійснював візити, а також під час його політичних зібрань у США.
Фото: Dave Lowe, Ross Sneddon on Unsplash / Tayfun Salci/Anadolu Agency / EPA / Getty Images