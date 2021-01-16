«Ла Скала» виходить із карантину, наступного тижня — оперний концерт
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ANSA.
Перший за 11 місяців концерт «Так чинять усі» Вольфганга Амадея Моцарта, запланований на 23 січня.
Сам концерт відбудеться без глядачів у залі, однак, люди зможуть його побачити онлайн на сайті самої опери.
Зазначається, що 23 лютого минулого року «Ла Скала» була вимушена закрити свої двері через початок локдауну на тлі пандемії коронавірусу в країні. Відтоді були зіграні невеликі концерти, проте, не йшлося про повноцінний оперний концерт.
Як повідомляв Укрінформ, на початку грудня міланська опера «Ла Скала» через пандемію COVID-19 вперше з часів Другої світової війни скасувала традиційне відкриття сезону.
У світі станом на ранок 16 січня зафіксували 94 315 331 випадок COVID-19, зокрема 2 017 913 – летальних, одужали 67 346 640 осіб.
Фото: АNSA