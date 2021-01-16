«Ла Скала» виходить із карантину, наступного тижня — оперний концерт

Міланська опера «Ла Скала» з моменту свого закриття через пандемію коронавірусу (COVID-19) проведе наступного тижня свій перший оперний концерт.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ANSA.

Перший за 11 місяців концерт «Так чинять усі» Вольфганга Амадея Моцарта, запланований на 23 січня.

Сам концерт відбудеться без глядачів у залі, однак, люди зможуть його побачити онлайн на сайті самої опери.

Зазначається, що 23 лютого минулого року «Ла Скала» була вимушена закрити свої двері через початок локдауну на тлі пандемії коронавірусу в країні. Відтоді були зіграні невеликі концерти, проте, не йшлося про повноцінний оперний концерт.

Як повідомляв Укрінформ, на початку грудня міланська опера «Ла Скала» через пандемію COVID-19 вперше з часів Другої світової війни скасувала традиційне відкриття сезону.

У світі станом на ранок 16 січня зафіксували 94 315 331 випадок COVID-19, зокрема 2 017 913 – летальних, одужали 67 346 640 осіб.

Фото: АNSA