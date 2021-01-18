18 січня: народний календар і астровісник

Сьогодні Голодний Святвечір; проганяймо кутю, ловімо вдачу і думаймо, що говоримо.

Сьогодні готують третю й останню кутю Різдвяно-новорічних свят. Називається вона «Голодною» від того, що з цієї пори й до наступного дня, доки не освятять воду в водоймах, люди говіли, себто не їли. З Голодною кутею пов’язані цікаві обрядодії «закликання морозу», адже водохресні холоди були в давнину найміцнішими. Перед тим як сісти за вечерю, господар брав ложку куті, підходив до вікна (іноді прочиняв кватирку) і тричі казав: «Морозе, морозе, йди до нас куті їсти!» Після паузи знову звертався: «Не йдеш? То не йди ні на жито, ні на пшеницю, ні на всяку пашницю!»

Іншим видовищним дійством цього вечора було «проганяння куті». Парубки брали макогони, виходили на вулицю і стукали ним у ворота й тини, вигукуючи: «Геть, кутя, з покутя, а ти, узвар, іди на базар!» Дехто і взагалі – просто розбивав об ворота горщика, в якому варилася кутя. У кого були рушниці (здебільшого козаки) – тричі стріляли. «Як на Голодний вечір дуже темно, то вродиться гречка», - казали наші пращури.

Завтра Богоявлення, тож вода від опівночі до опівночі буде цілющою, вона «співатиме».

Іменинники сьогодні Іван, Опанас і Юхим.

6-7-ий місячний день. Місяць в Овні. Пам’ятаєте головну мантру Овна: «Господи, пошли мені терпіння… Негайно!» Нетерплячість і імпульсивність можуть стати нашими головними сьогоднішніми перешкодами. А ще надзвичайно великої ваги цього дня має слово. Тому слідкуйте за тим, що кажете, пам’ятаючи давнє народне прислів’я: «слово – срібло, мовчання – золото». Не намагайтеся когось у чомусь переконати – можете розсваритись, як то кажуть, до пня. Вразливими є легені, легко застудитися. Добре читати священні тексти, молитися, навіть найпростішою молитвою. А загалом, сьогодні дуже активний і діяльний день. Можете налагоджувати нові ділові зв’язки, проводити переговори, звертатися до вищих інстанцій. Але перед тим продумайте, що говоритимете.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1950 році: –22,8, а найтеплішим у 2007 - +9,4.