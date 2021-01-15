Від коронавірусу помер видатний демограф українського походження

Видатний український, російський демограф і економіст Анатолій Вишневський помер на 86-му році життя через коронавірусну інфекцію.

Як передає Укрінформ, про це повідомив у Фейсбуці його колега Марк Толтс.

Анатолій Вишневський народився 1 квітня 1935 року в Харкові. Закінчив економічний факультет Харківського держуніверситету. Працював в Харківській філії інституту «Діпромісто». У 1962-1966 роках навчався в аспірантурі Науково-дослідного і проєктного інституту містобудування Держбуду УРСР (Київ). З 1967 року працював у Відділі демографії Інституту економіки АН УРСР в Києві, заснованому академіком Михайлом Птухою.

У 1971 році Вишневський переїхав до Москви й почав працювати у відділі демографії НДІ Центрального статуправління СРСР. Керував Центром демографії та екології людини при Інституті народногосподарського прогнозування Академії наук. З 2007 року він працював у Вищій школі економіки, був членом вченої ради та завідував Науково-навчальною лабораторією соціально-демографічної політики в Інституті демографії.

Анатолій Вишневський — видатний демограф-теоретик, він одним з перших в СРСР почав розвивати концепції «демографічної революції» і «демографічної модернізації», доктор економічних наук, автор 300 публікацій.

Відомий також і як письменник, який отримував літературні нагороди — за романи «Перехоплені листи» (2001), «Життєпис Петра Степановича К.» (2014 року).

Фото: RFE/RL